Το δικαστήριο της Ρώμης δεν επικύρωσε την κράτηση άλλων δώδεκα από τους 16 πρόσφυγες που μεταφέρθηκαν χθες στα κλειστά κέντρα της Αλβανίας και έτσι αυτοί θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ιταλία.

Οι μετανάστες, οι οποίοι προέρχονται από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές, θα πρέπει να μεταφερθούν άμεσα στην Ιταλία σύμφωνα με τους δικαστές.

Εχθές επέστρεψαν στην Ιταλία άλλοι δύο ανήλικοι - αγόρια δεκαέξι ετών, με καταγωγή από το Μπανγκλαντές.

Αιτία της απόφασης της ιταλικής δικαιοσύνης, η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ που εκδόθηκε στις 4 Οκτωβρίου, βάσει της οποίας, για να θεωρηθεί μια χώρα προέλευσης των μεταναστών «ασφαλής», πρέπει να σέβεται όλες τις ατομικές ελευθερίες και το σύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αν αυτό δεν συμβαίνει, η χώρα δεν λογίζεται ασφαλής και σύμφωνα με τα όσα είχε ορίσει και η κυβέρνηση της Ρώμης, όσοι μετανάστες φτάνουν στην Ιταλία από μια τέτοια χώρα, δεν μπορούν να μεταφέρονται στα δυο κλειστά κέντρα της βόρειας Αλβανίας.

Στο μεταξύ, έγινε γνωστό ότι απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των δώδεκα μεταναστών, για παροχή ασύλου από την Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

