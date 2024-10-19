Μπορέλ- G7: Ζητά την εφαρμογή εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή μετά τον θάνατο του Σινουάρ

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δήλωσε σήμερα πως μια κατάπαυση του πυρός αποτελεί προτεραιότητα στη Μέση Ανατολή και η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ από τις ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες επίτευξής της.

«Μετά τη δολοφονία του Σινουάρ μια νέα προοπτική έχει ανοίξει και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε μια εκεχειρία, μια απελευθέρωση των εναπομείναντων (Ισραηλινών) ομήρων και να αναζητήσουμε μια πολιτική προοπτική», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ σε δημοσιογράφους, σε μια συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας της G7 στη Νάπολη.

Ο Μπορέλ είπε επίσης ότι η ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο, γνωστή ως UNIFIL, θα μπορούσε να ενισχυθεί, αφότου δέχθηκε πυρά κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

«Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστές σε ολόκληρο τον κόσμο… ενδεχομένως η αποστολή της UNIFIL πρέπει να επανεξεταστεί, όμως το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι μια εκεχειρία», επισήμανε ο Μπορέλ, προσθέτοντας πως εναπόκειται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αποφασίσει για την UNIFIL.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

