Το αεροδρόμιο της Ζυρίχης σταματά τις ανακοινώσεις στη γαλλική γλώσσα

Το αεροδρόμιο της Ζυρίχης σταματά να κάνει τις ανακοινώσεις προς το επιβατικό κοινό στα γαλλικά, όπως παραδέχτηκε σήμερα μετά το ρεπορτάζ της εφημερίδας Tages-Anzeiger που εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η δεύτερη περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα της Ελβετίας γίνεται "lingua non grata", ανεπιθύμητη.

Το αεροδρόμιο της Ελβετίας με τη μεγαλύτερη κίνηση μεταδίδει πλέον τις ανακοινώσεις του μόνο στα γερμανικά και στα αγγλικά, με το σκεπτικό να προωθήσει την ιδέα του "αθόρυβου αεροδρομίου", εξήγησε η εκπρόσωπός του, η Λίβια Καλουόρι, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Η ιδέα αυτή έχει ως στόχο τη μείωση στο ελάχιστο του αριθμού των ανακοινώσεων ώστε να προωθηθεί η ηρεμία και η άνεση των επισκεπτών μας", πρόσθεσε, τονίζοντας ότι "η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών αερολιμένων υιοθετούν παρόμοια προσέγγιση".

Η πολυγλωσσία είναι ένα ακανθώδες θέμα στην Ελβετία, η οποία έχει τέσσερις επίσημες γλώσσες: τη γερμανική, η οποία ομιλείται από το 62% του πληθυσμού, τη γαλλική (21%), την ιταλική (8%) και τη ρομανσική (0,5%). Πολλοί Ελβετοί είναι ιδιαίτερα δεμένοι με την πολυγλωσσία, η οποία θεωρείται ένα χαρακτηριστικό της ταυτότητας της χώρας.

Ωστόσο στο ρεπορτάζ της, η εφημερίδα Tages-Anzeiger παρατηρεί ότι το αεροδρόμιο της Ζυρίχης δημοσιεύει πλέον τις πληροφορίες του μόνο στα γερμανικά και τα αγγλικά στον ιστότοπό του, ενώ το αεροδρόμιο της Γενεύης εξακολουθεί να δημοσιεύει πληροφορίες σε τρεις γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά).

Η γερμανόφωνη εφημερίδα σημειώνει επίσης ότι η Swissport, η εταιρία που είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες εδάφους, σταμάτησε τις ανακοινώσεις της στα γαλλικά στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης από τον Ιούλιο του 2024.

Ωστόσο, αυτά τα μηνύματα στα γαλλικά, δίπλα στα γερμανικά και τα αγγλικά, ήταν ένα από τα σημάδια ότι οι ταξιδιώτες προσγειώθηκαν στην Ελβετία, όπως ακριβώς τα "ατέλειωτα" ράφια με τις σοκολάτες στα καταστήματα αφορολόγητων ειδών ή τα καταστήματα ρολογιών, τονίζει η Tages-Anzeiger.

Η πρακτική αυτή ισχύει "ήδη εδώ και μερικά χρόνια", υπενθύμισε η εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Ζυρίχης. Οι ανακοινώσεις γίνονται στις γλώσσες που καταλαβαίνει η ευρεία πλειοψηφία των επιβατών" αλλά οι υπάλληλοι που γνωρίζουν άλλες ξένες γλώσσες όπως τα γαλλικά συνεχίζουν "φυσικά" να τις χρησιμοποιούν για να βοηθούν τους ταξιδιώτες, πρόσθεσε.

"Η απόφαση σε σχέση με τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για τις ανακοινώσεις ανήκει στον φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου ή στις αεροπορικές εταιρίες", δήλωσε από την πλευρά της η Νάταλι Μπέρτσολντ, η εκπρόσωπος της Swissport.

Η εταιρία εφαρμόζει επομένως "τις οδηγίες των πελατών της", πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι είναι πάντα πιθανόν να βρεθεί ένας γαλλόφωνος συνεργάτης", καθώς μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων της Swissport μιλά γαλλικά.

Στην πύλη αναχωρήσεων, οι πτήσεις με προορισμό γαλλόφωνες χώρες ανακοινώνονται στα γαλλικά.

Το 2024, το αεροδρόμιο αυτό δέχτηκε 31,2 εκατομμύρια επιβάτες, πλησιάζοντας το ρεκόρ που κατέγραψε το 2019 με 31,5 εκατομμύρια επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

