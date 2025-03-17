Τατάρ για Κυπριακό: Παραμένουμε σταθεροί- Ήρθαμε να διατηρήσουμε αυτή τη θέση

Μία σύντομη δήλωση έκανε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, κατά την άφιξή του στην άτυπη πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό που συγκαλεί υπό την αιγίδα του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Γενεύη.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε: «Έχουμε κάνει τις προετοιμασίες μας γι' αυτό που θα πούμε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι κι αυτό ένα βήμα και μια διαδικασία».

Δήλωσε επίσης: «Θα ζητήσουμε από τη διεθνή κοινότητα και τα Ηνωμένα Έθνη να τους ενθαρρύνουν λίγο (σ.σ. εννοεί τους Ελληνοκυπρίους) για αυτή τη συνεργασία. Στην Κύπρο υπάρχουν πραγματικότητες. Δεν μπορεί να φτάσει κανείς πουθενά αν δεν δει την πραγματικότητα στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, εμείς παραμένουμε σταθεροί, εκεί όπου έχουμε βρεθεί. Ήρθαμε για να διατηρήσουμε αυτή τη θέση. Δεν κοιτάμε πίσω αλλά μπροστά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

