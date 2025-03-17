Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχτηκε τη Δευτέρα τον νέο πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, κατά την επίσκεψή του στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Σε μία ακόμη συμβολική ένδειξη υποστήριξης προς τον Καναδά, ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχτηκε τον Καναδό πρωθυπουργό φορώντας κόκκινη γραβάτα, στέλνοντας κωδικοποιημένο μήνυμα αντί να διατυπώνει ευθέως τις απόψεις του, γράφει το BBC, την ώρα που ο Καναδάς αντιμετωπίζει απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο βασιλιάς Κάρολος μόλις ολοκληρωθούν οι εκλογές στον Καναδά, αναμένεται να ταξιδέψει στη χώρα ώστε να επιδείξει περαιτέρω τη στήριξή του.

Ο νέος Καναδός πρωθυπουργός είπε στον βασιλιά ότι η καρφίτσα του Τάγματος του Καναδά έσπασε το πρωί. Ο βασιλιάς αστειεύτηκε: «Θέλεις άλλη μία;» «Έχουμε πολλά να συζητήσουμε», είπε ο βασιλιάς Κάρολος.

Η συνάντηση με τον Κάρνεϊ είναι η τελευταία πράξη από μια σειρά προσπαθειών στο πλαίσιο της διπλωματικής εξισορρόπησης για έναν βασιλιά που είναι αρχηγός κράτους τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και του Καναδά.

Ο βασιλιάς Κάρολος οφείλει να δείξει αλληλεγγύη προς τον Καναδά χωρίς να διαταράξει τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Τραμπ.

Ο βασιλιάς πρέπει επίσης να αποφεύγει να εμπλέκεται άμεσα στην πολιτική – και να εκφράζεται βάσει των συμβουλών των υπουργών του. Όποιες κι αν είναι οι προσωπικές του απόψεις για τα σχόλια του Τραμπ περί προσάρτησης του Καναδά, ο βασιλιάς οφείλει να τις κρατήσει για τον εαυτό του.

Επίσης, η μοναρχία είναι ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά που μπορεί να παίξει το Ηνωμένο Βασίλειο απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ. Ο τελευταίος φάνηκε ενθουσιασμένος από την πρόσκλησή του βασιλιά Κάρολου για δεύτερη επίσκεψη.

Έτσι, τα μηνύματα του βασιλιά εκπέμπονται μέσω συμβολικών κινήσεων.

Όταν ο Κάρολος επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, εμφανίστηκε φορώντας μια σειρά από καναδικά μετάλλια.

Η 60ή επέτειος της σημαίας με το φύλλο σφενδάμου του Καναδά, που υπό άλλες συνθήκες θα περνούσε απαρατήρητη από τη μοναρχία, τιμήθηκε με ένα εγκάρδιο μήνυμα από τον βασιλιά, ο οποίος εξήρε τον «υπερήφανο, ανθεκτικό και συμπονετικό» χαρακτήρα της χώρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.