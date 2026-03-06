Βιτριολικό είναι το εξώφυλλο του περιοδικού TIME για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αν και το περιοδικό έχει ιστορία στα πρωτότυπα εξώφυλλα, η συγκεκριμένη εικόνα συμπυκνώνει τη σφραγίδα της «νέας εποχής» Τραμπ και της εξωτερικής του πολιτικής, που υπερβαίνει κατά πολύ τη Μέση Ανατολή, διατρέχοντας από Βενεζουέλα και Ιράκ μέχρι Νιγηρία και Ισημερινό.

Το περιοδικό χρησιμοποιεί το πασίγνωστο σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ MAGA (Make America Great Again), αλλά του δίνει μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία. Ενώ για τις ΗΠΑ σημαίνει εσωτερική ενδυνάμωση, για το Ιράν, τη Συρία και το Ιράκ υποδηλώνει μια αναγκαστική «ανοικοδόμηση» μέσα από τις στάχτες του πολέμου.

Το εξώφυλλο σχολιάζει καυστικά την ιδέα ότι για να γίνουν αυτές οι χώρες «μεγάλες ξανά», πρέπει πρώτα να καταστραφούν οι τρέχουσες δομές τους (το καθεστώς της Τεχεράνης, η επιρροή του Άσαντ κ.λπ.), η ενσάρκωση της οικονομικής θεωρίας του «Δημιουργικού Χάους».

Η χρήση αυτού του σλόγκαν στο εξώφυλλο υπονοεί ότι η μοίρα αυτών των εθνών αποφασίζεται πλέον απευθείας από τον Λευκό Οίκο. Είναι μια κριτική στην επιστροφή του αμερικανικού παρεμβατισμού, με στόχο ιδιοτελή οικονομικά κίνητρα, τα οποία βέβαια συχνά «πατούν» πάνω σε πραγματικές δημοκρατικές ανάγκες.

«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα έκαναν καλή δουλειά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Τραμπ για το Ιράν. «Δεν θέλουμε κάποιον που θα ανοικοδομήσει σε μια περίοδο 10 ετών» είπε.

