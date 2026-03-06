Το ενδεχόμενο να παγώσουν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται στο κράτος του Κόλπου -σε μια κίνηση που θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο συνάλλαγμα και στο παγκόσμιο εμπόριο, εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης με ΗΠΑ και Ισραήλ- εξετάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ως αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις, αναφέρει η Wall Street Journal (WSJ).

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου να σχολιάσει την είδηση.

Οι αρχές των ΗΑΕ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, εξετάζουν μέτρα που κυμαίνονται από το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων εταιρειών-βιτρίνων με έδρα τα Εμιράτα -οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συγκάλυψη εμπορικών δραστηριοτήτων- έως εκτεταμένους περιορισμούς στα τοπικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χρημάτων εκτός των επίσημων τραπεζικών καναλιών.

Εάν τα ΗΑΕ αποφασίσουν να κινηθούν εναντίον του δικτύου «σκιώδους» χρηματοδότησης του Ιράν, βασικός στόχος θα είναι λογαριασμοί που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), προσθέτει το δημοσίευμα επικαλούμενο αξιωματούχους με γνώση των συζητήσεων.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στα ΗΑΕ εξετάζουν επίσης την ανάληψη άμεσης ναυτικής δράσης, όπως η κατάσχεση ιρανικών πλοίων, σύμφωνα με τη WSJ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα κατά του Ιράν το Σάββατο, γεγονός που οδήγησε την Τεχεράνη να εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ και αρκετούς στόχους στον Κόλπο όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ως αντίποινα.

Αξιωματούχοι των ΗΑΕ έχουν προειδοποιήσει το Ιράν για τις πιθανές ενέργειες που θα μπορούσαν να λάβουν κατά της Τεχεράνης, αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές πότε -ή αν- η κυβέρνηση θα προχωρήσει τελικά σε τέτοια μέτρα.



