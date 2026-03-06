Οι χώρες της Μέσης Ανατολής αναχαιτίζουν επιθέσεις καθώς ξημερώνει η έβδομη ημέρα του πολέμου, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να «μεταδίδεται» στον Καύκασο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε «ευρύ κύμα επιθέσεων» εναντίον της Τεχεράνης. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι χτυπήθηκε η λεωφόρος Τζομχούρι, ένας σημαντικός δρόμος στην πρωτεύουσα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι στοχεύει τη Χεζμπολάχ. Η εντολή εκκένωσης κατά προτεραιότητα του Ισραήλ για σχεδόν όλη τη νότια Βηρυτό, η οποία πιστεύεται ότι φιλοξενεί περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους, ενέτεινε περισσότερο τους φόβους για κρίση εκτός ελέγχου. Δεκάδες αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης φέρονται να εγκατέλειψαν τον Λίβανο λόγω φόβων ότι μπορεί να γίνουν στόχος

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν έχει χρονικά όρια» για το πόσο καιρό θα μπορούσε να συνεχιστεί ο πόλεμος, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να διαμηνύει ότι «μόλις ξεκίνησε».

Η CENTCOM δημοσίευσε βίντεο που δείχνουν την επίθεση στο αεροπλανοφόρο drones Shahid Bagheri του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

