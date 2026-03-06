Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι μια χερσαία εισβολή στο Ιράν θα ήταν «σπατάλη», αλλά ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν λόγο στο ποιος θα ηγηθεί της χώρας στη συνέχεια.



«Είναι χάσιμο χρόνου», είπε για τους ιρανικούς ισχυρισμούς ότι σχεδιάζεται μια αμερικανοϊσραηλινή εισβολή. «Έχουν χάσει τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν».



Αλλά επίσης επισήμανε στο δίκτυο ότι «θέλουμε να μπούμε και να καθαρίσουμε τα πάντα», ενόσω η χώρα επιλέγει έναν νέο ηγέτη.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή



«Δεν θέλουμε κάποιον που θα ανοικοδομήσει σε μια περίοδο 10 ετών» είπε.



«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα έκαναν καλή δουλειά», σημείωσε.



Ο Τραμπ δεν κατονόμασε ποιους έχει κατά νου, σύμφωνα με το δίκτυο, αλλά διευκρίνισε ότι υπάρχουν προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι δεν θα σκοτωθούν στον πόλεμο.



«Τους προσέχουμε, ναι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Απολύτως εγγυημένος θάνατος»

Σε άλλες δηλώσεις του, στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τα μέλη του στρατού, της αστυνομίας και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να καταθέσουν τα όπλα τους, υποσχόμενος «πλήρη ασυλία» εάν εγκαταλείψουν το κυβερνών θεοκρατικό κατεστημένο της χώρας.



«Καλώ για άλλη μια φορά όλα τα μέλη των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία να καταθέσουν τα όπλα τους», δήλωσε ο Τραμπ. «Τώρα είναι η ώρα να υπερασπιστούμε τον ιρανικό λαό και βοηθήσουμε να πάρετε πίσω τη χώρα σας».



Τόνισε ότι όσοι παραδοθούν και καταθέσουν τα όπλα τους θα λάβουν προστασία. «Θα σας δώσουμε ασυλία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσοι αυτομολήσουν θα βρίσκονται «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».



«Θα είστε απόλυτα ασφαλείς με πλήρη ασυλία, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε απολύτως εγγυημένο θάνατο. Και δεν θέλω να το δω αυτό», απείλησε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.