Το Ιράν επιδιώκει να αποδυναμώσει την αεράμυνα των ΗΠΑ καταστρέφοντας αμερικανικής κατασκευής ραντάρ που εντοπίζουν εισερχόμενους πυραύλους και drones.

Το σύστημα ραντάρ μιας αμερικανικής πυροβολαρχίας στην Ιορδανία χτυπήθηκε και πιθανότατα καταστράφηκε τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν.

Κτίρια που φιλοξενούν παρόμοια συστήματα ραντάρ χτυπήθηκαν επίσης σε δύο τοποθεσίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, αν και δεν είναι σαφές αν ο εξοπλισμός υπέστη ζημιές.

Το ραντάρ αποτελεί κρίσιμο στοιχείο του προηγμένου συστήματος αναχαίτισης πυραύλων, το οποίο χρησιμοποιείται για την εμπλοκή και καταστροφή βαλλιστικών πυραύλων καθώς αυτοί κατευθύνονται προς τον στόχο τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν οκτώ πυροβολαρχίες THAAD, ενώ τα ΗΑΕ διαθέτουν δύο και η Σαουδική Αραβία μία. Η συγκεκριμένη βρισκόταν στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, πάνω από 500 μίλια μακριά από το Ιράν.

Το σύστημα ραντάρ των THAAD είναι το μεταφερόμενο ραντάρ AN/TPY-2, που κατασκευάζεται από τη Raytheon. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πυραυλικής Άμυνας για το 2025, κοστίζει λίγο λιγότερο από μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Το ραντάρ και η πυροβολαρχία THAAD βρίσκονταν στο Muwaffaq τουλάχιστον από τα μέσα Φεβρουαρίου και φαίνεται ότι χτυπήθηκαν την 1η ή 2 Μαρτίου.

Μπορεί όμως να μην είναι το μοναδικό ραντάρ THAAD που χτυπήθηκε τις πρώτες ημέρες του πολέμου με το Ιράν.

Τουλάχιστον τρία κτίρια σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Ruwais και τέσσερα σε εγκατάσταση στο Sader, και τα δύο στα ΗΑΕ, υπέστησαν ζημιές μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου. Μεταξύ των κτιρίων που χτυπήθηκαν ήταν υπόστεγα διέλευσης οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση συστημάτων ραντάρ για πυροβολαρχίες THAAD και στις δύο τοποθεσίες.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η καταστροφή του ραντάρ δεν καθιστά το σύστημα THAAD εντελώς ανενεργό, αλλά σίγουρα μειώνει τις δυνατότητες και την ευελιξία του.

Ο N.R. Jenzen-Jones, διευθυντής της ερευνητικής εταιρείας Armament Research Services (ARES), δήλωσε στο CNN ότι το ραντάρ δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα και χαρακτήρισε την απώλεια σημαντική.

«Το ραντάρ AN-TPY/2 είναι ουσιαστικά η καρδιά της πυροβολαρχίας THAAD, επιτρέποντας την εκτόξευση αναχαιτιστικών πυραύλων και συμβάλλοντας στην αεράμυνα», είπε. «Είναι επίσης ένα εξαιρετικά ακριβό κομμάτι εξοπλισμού. Η απώλεια ακόμη και ενός ραντάρ αυτού του τύπου θα ήταν ένα επιχειρησιακά σημαντικό γεγονός. Είναι πιθανό ότι μια μονάδα αντικατάστασης θα πρέπει να μεταφερθεί από αλλού, κάτι που θα απαιτήσει χρόνο και προσπάθεια», πρόσθεσε.

Το THAAD έχει ευρεία ζώνη εμπλοκής, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία μεγάλης περιοχής, είπε ο Jenzen-Jones. «Ωστόσο, πρέπει επίσης να συνδυάζεται με άλλα συστήματα αντιβαλλιστικής πυραυλικής άμυνας και αεράμυνας, όπως το Patriot, για να εξασφαλίζεται καλή κάλυψη απέναντι σε διαφορετικούς τύπους απειλών και να παρέχεται σημαντικός βαθμός προστασίας στην ίδια την πυροβολαρχία», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

