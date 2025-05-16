Μερίδες τροφίμων που θα μπορούσαν να ταΐσουν 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε ένα μήνα σαπίζουν σε αποθήκες ανά τον κόσμο εξαιτίας των περικοπών της αμερικανικής βοήθειας και κινδυνεύουν να καταστούν άχρηστες, σύμφωνα με πέντε πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση, τα οποία επικαλείται σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Τα αποθέματα τροφίμων φυλάσσονται σε τέσσερις αμερικανικές κυβερνητικές αποθήκες από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε τον Ιανουάριο να διακόψει τα παγκόσμια προγράμματα αρωγής, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που στο παρελθόν εργάζονταν στην Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης και με δύο πρόσωπα από οργανώσεις αρωγής.

Κάποια από αυτά τα τρόφιμα πρόκειται να λήξουν ίσως και τον Ιούλιο και πιθανόν να καταστραφούν, είτε με αποτέφρωση, είτε να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές ή να απορριφθούν με άλλους τρόπους, είπαν δύο από τις πηγές.

Οι αποθήκες, τις οποίες διαχειρίζεται το Τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας (BHA) της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) περιέχουν μεταξύ 60.000 ως 66.000 μετρικούς τόνους τροφίμων που έχουν προμηθεύσει Αμερικανοί αγρότες και παρασκευαστές, σύμφωνα με τα πέντε αυτά πρόσωπα.

Ενας αχρονολόγητος κατάλογος απογραφής για τις αποθήκες που βρίσκονται στο Τζιμπουτί, στη Νότια Αφρική, στο Ντουμπάι και στο Χιούστον, αναφέρει ότι οι αποθήκες περιέχουν περισσότερους από 66.000 τόνους προϊόντων, ανάμεσά τους μπισκότα υψηλής ενέργειας, φυτικά έλαια και ενισχυμένα δημητριακά.

Οι προμήθειες αυτές εκτιμάται ότι έχουν αξία μεγαλύτερη των 98 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το έγγραφο που εξέτασε το Reuters, το οποίο μοιράστηκε αξιωματούχος ανθρωπιστικής οργάνωσης και επιβεβαίωσε ως επικαιροποιημένο αμερικανική κυβερνητική πηγή.

Οι ποσότητες αυτές θα μπορούσαν να ταΐσουν περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους για τρεις μήνες ή ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας για 1,5 μήνα, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters που χρησιμοποιεί στοιχεία από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση παγκοσμίως.

Η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι ένας τόνος τροφίμων --που συνήθως περιλαμβάνει δημητριακά, όσπρια και λάδι-- μπορεί να ικανοποιήσει τις ημερήσιες διατροφικές ανάγκες σχεδόν 1.660 ανθρώπων.

Το κλείσιμο της USAID και περικοπές στις δαπάνες για ανθρωπιστική βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ συντελέστηκαν καθώς τα παγκόσμια επίπεδα πείνας αυξάνονται εξαιτίας των συγκρούσεων και της κλιματικής αλλαγής, που ωθούν περισσότερους ανθρώπους προς τη φτώχεια απαξιώνοντας δεκαετίες προόδου.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, 343 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας παγκοσμίως.

Από αυτούς, 1,9 εκατομμύριο άνθρωποι μαστίζονται από καταστροφική πείνα και βρίσκονται στο χείλος του λιμού. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι στη Γάζα και στο Σουδάν, αλλά και σε θύλακες του Νότιου Σουδάν, της Αϊτής και του Μαλί.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο επιβλέπει την USAID, δήλωσε απαντώντας σε λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με τα αποθέματα τροφίμων ότι η υπηρεσία εργάζεται για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των προγραμμάτων αρωγής και τη μεταφορά τους μέχρι τον Ιούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάργησης της USAID.

Κάποιες προσότητες θα καταστραφούν

Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξαιρέσει κάποια ανθρωπιστικά προγράμματα --περιλαμβανομένων εκείνων στη Γάζα και στο Σουδάν--η ακύρωση συμβολαίων και το πάγωμα των πόρων που απαιτούνται για να πληρωθούν οι προμηθευτές, οι μεταφορείς και οι εργολάβοι, έχουν ως αποτέλεσμα να παραμένουν εγκαταλειμμένα σε τέσσερις αποθήκες τα αποθέματα τροφίμων, είπαν οι πηγές.

Μια πρόταση να παραδοθούν τα αποθέματα σε οργανώσεις αρωγής που θα μπορούν να τα διανείμουν έχει "παγώσει", σύμφωνα με την αμερικανική πηγή και με δύο πρώην πηγές της USAID που γνωρίζουν για την πρόταση.

Η υπηρεσία έχει ως επικεφαλής τον Τζέρεμι Λιούουιν, έναν 28χρονο πρώην υπάλληλο της υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Ιλον Μασκ, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διάλυση της USAID.

Σχεδόν 500 τόνοι μπισκότων υψηλής ενέργειας που είναι αποθηκευμένοι στο Ντουμπάι πρόκειται να λήξουν τον Ιούλιο, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο της USAID και με έναν αξιωματούχο ανθρωπιστικής οργάνωσης ο οποίος γνωρίζει τα πρακτικά απογραφής των αποθηκών.

Τα μπισκότα μπορούν να ταΐσουν τουλάχιστον 27.000 υποσιτισμένα παιδιά τον μήνα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Τα μπισκότα τώρα πιθανόν θα καταστραφούν ή θα μετατραπούν σε ζωοτροφή, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο της USAID, ο οποίος προσθέτει ότι συνήθως μέσα σε ένα χρόνο μόνο περίπου 20 τόνοι τροφίμων μπορούν να καταστραφούν με αυτό τον τρόπο εξαιτίας της καταστροφής κατά τη μεταφορά ή της αποθήκευσης.

Ποσότητες αυτών των τροφίμων προορίζονταν στο παρελθόν για τη Γάζα και για το Σουδάν που μαστίζεται από λιμό, πρόσθεσε ο πρώην αξιωματούχος.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα για τις ποσότητες τροφίμων που είναι αποθηκευμένες και κινδυνεύουν να λήξουν ούτε για το αν αυτές θα καταστραφούν.

Η USAID σχεδιάζει να απολύσει σχεδόν όλο το προσωπικό της σε δύο φάσεις --την 1η Ιουλίου και στις 2 Σεπτεμβρίου-- καθώς προετοιμάζεται να κλείσει, σύμφωνα με ειδοποίηση που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο τον Μάρτιο.

Οι δύο πρώην πηγές της USAID είπαν ότι πολλοί από τους απαραίτητους υπαλλήλους που απαιτούνται για να διαχειριστούν τις αποθήκες ή να μεταφέρουν τις προμήθειες θα αποχωρήσουν τον Ιούλιο.

Πεθαίνουν παιδιά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, αντιστοιχώντας σε τουλάχιστον 38% όλων των συνεισφορών που καταγράφονται από τα Ηνωμένα Έθνη. Πέρυσι, διέθεσαν 61 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια προς το εξωτερικό, εκ των οποίων λίγο περισσότερο από το ήμισυ μέσω της USAID, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Η επισιτιστική βοήθεια των ΗΠΑ περιλαμβάνει έτοιμα προς χρήση θεραπευτικά τρόφιμα (RUTF) όπως μπισκότα υψηλής ενέργειας και Plumpy'Nut, μια πάστα με βάση τα φιστίκια.

Η Ναβίν Σάλεμ, ιδρύτρια της Edesia, μιας αμερικανικής εταιρείας παραγωγής Plumpy'Nut, δήλωσε ότι η λήξη των συμβάσεων μεταφοράς από την USAID έχει δημιουργήσει συσσώρευση τεράστιων ποσοτήτων αναγκάζοντας έτσι την εταιρεία να νοικιάσει μια επιπλέον αποθήκη για να αποθηκεύσει τη δική της παραγωγή.

Το απόθεμα που προέκυψε από αυτή την εξέλιξη είναι 5.000 τόνων και αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ θα μπορούσε να θρέψει περισσότερα από 484.000 παιδιά, είπε η ίδια.

Η UNICEF, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, προειδοποίησε στα τέλη Μαρτίου ότι τα αποθέματα RUTF εξαντλούνται σε 17 χώρες λόγω περικοπών στη χρηματοδότηση, αναγκάζοντας ενδεχομένως 2,4 εκατομμύρια παιδιά που πάσχουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό να μείνουν χωρίς αυτές τις κρίσιμες προμήθειες για το υπόλοιπο του έτους.

Η Action Against Hunger, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βασιζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για πάνω από το 30% του παγκόσμιου προϋπολογισμού της, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι περικοπές των ΗΠΑ οδήγησαν ήδη στον θάνατο τουλάχιστον έξι παιδιών που συμμετείχαν στα προγράμματά της στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αφού αναγκάστηκε να αναστείλει τις συμμετοχές.

Περικοπές προκαλούν χάος

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, το οποίο συντονίζει τις προσπάθειες βοήθειας της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο εξωτερικό, βυθίστηκε στο χάος από τις περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ, ανέφεραν οι πέντε πηγές.

Το προσωπικό του γραφείου ήταν μεταξύ χιλιάδων υπαλλήλων της USAID που τέθηκαν σε διοικητική άδεια εν αναμονή των απολύσεών τους.

Τρεις πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η σύμβαση για τη συντήρηση των αποθηκών της USAID στην πόλη-λιμάνι Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής ακυρώθηκε, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική διανομή της βοήθειας. Το Reuters δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο.

Δύο πρώην αξιωματούχοι της USAID δήλωσαν ότι οι εγκαταστάσεις στο Τζιμπουτί και στο Ντουμπάι θα παραδοθούν σε μια ομάδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία δεν έχει ακόμη συσταθεί. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν σχολίασε. Ένας εκπρόσωπος του WFP, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση των ΗΠΑ, αρνήθηκε να σχολιάσει για τα αποθέματα τροφίμων.

Ερωτηθείς εάν διεξάγονται συζητήσεις για την αποδέσμευσή τους, ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη όλων των δωρητών μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με εταίρους για να υποστηρίξουμε τις ανάγκες των πιο ευάλωτων που έχουν επείγουσα ανάγκη βοήθειας που σώζει ζωές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

