Η Γερμανία ως νέος κόμβος διακίνησης κοκαΐνης;

Το «ναρκωτικό των πλουσίων» γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στη Γερμανία, ενώ αφορά πλέον όλα τα κοινωνικά στρώματα. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό;

Ξεκίνησε την Πέμπτη στο Αμβούργο η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση διακίνησης 4,6 τόνων κοκαΐνης, με έντεκα κατηγορούμενους να κάθονται στο εδώλιο. Η κοκαΐνη, που εντοπίστηκε κρυμμένη σε κοντέινερ με μπανάνες στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Αλτενβέρντερ του Αμβούργου, αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου μιας τεράστιας διαδρομής ναρκωτικών από τη Νότια Αμερική προς την Ευρώπη. Η υπόθεση αποκαλύπτει τον αυξανόμενο ρόλο της Γερμανίας ως βασικής πύλης εισόδου κοκαΐνης στην ευρωπαϊκή αγορά, με τα λιμάνια του Αμβούργου, του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας να βρίσκονται στο επίκεντρο της διακίνησης.

Πριν από μερικές ημέρες ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA), Χόλγκερ Μινχ, προειδοποίησε για ένα «κύμα κοκαΐνης» στη Γερμανία. Το ναρκωτικό φαίνεται να εξαπλώνεται ταχύτατα στη χώρα, καθώς η αγορά στη Βόρεια Αμερική δείχνει σημάδια «κορεσμού», κάνοντας το εμπόριο ναρκωτικών «να επικεντρώνεται πλέον στην Ευρώπη», σύμφωνα με τον ειδικό. Το γεγονός αυτό ανησυχεί βέβαια ιδιαίτερα και τον ομοσπονδιακό επίτροπο για τις Εξαρτήσεις και τα Ναρκωτικά, Μπουρχάρντ Μπλίνερτ, ο οποίος δήλωσε στην DW πως «ζούμε σε αβέβαιους καιρούς και έτσι οι άνθρωποι στρέφονται όλο και συχνότερα στα ναρκωτικά».

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν και τους δύο ειδικούς: Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα (2024), τα αδικήματα που σχετίζονται με την ηρωίνη μειώθηκαν, ενώ εκείνα που σχετίζονται με την κοκαΐνη αντίστοιχα σημείωσαν αύξηση, σχεδόν κατά 5%. Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στη Γερμανία το 2023 έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ, 43 τόνων, σύμφωνα με την έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA). Ποσό ήδη υπερδιπλάσιο, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα τελωνεία ανέφεραν επίσης ραγδαία αύξηση στις κατασχέσεις κοκαΐνης, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν μεταξύ 2021 και 2023. Αντιθέτως, δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στους αριθμούς για άλλα παράνομα ναρκωτικά. Οι αναλύσεις λυμάτων σε γερμανικές πόλεις δείχνουν αυξητική τάση και στη συγκέντρωση κοκαΐνης, υποδηλώνοντας σαφή αύξηση της κατανάλωσης.

Γιατί στρέφονται οι Γερμανοί στην κοκαΐνη;

Μία από τις αιτίες κατά τον επικεφαλής του BKA, Μινχ, είναι ότι η αγορά της ηρωίνης έχει αλλάξει δραστικά, «επειδή οι Ταλιμπάν σταμάτησαν την καλλιέργεια οπίου στο Αφγανιστάν». Αυτό έχει οδηγήσει σε «έλλειψη» ηρωίνης, συνέχισε ο Μινχ. Ο οργανισμός του ΟΗΕ που παρακολουθεί την παγκόσμια διακίνηση ναρκωτικών καταγράφει μάλιστα μείωση 95% στην ηρωίνη.

Η πρόσβαση στην κοκαΐνη είναι αρκετά εύκολη – μπορεί κανείς να κάνει «διακριτικά» την παραγγελία του μέσω κινητού και εφαρμογές όπως το Telegram. Ένα γραμμάριο κοκαΐνης κοστίζει μεταξύ 50 και 80 ευρώ στον καταναλωτή. Αυτό σημαίνει περίπου 15 δόσεις. Μία «γραμμή», λοιπόν, κοστίζει περίπου 5 ευρώ, δηλαδή όσο ένα ποτήρι κρασί σε ένα μπαρ της Γερμανίας – ή και λιγότερο.

Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.