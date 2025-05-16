Τουλάχιστον 93 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα σήμερα Παρασκευή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωνε το περιφερειακό του ταξίδι στις Αραβικές χώρες.

Επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξαν ολόκληρη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των περιχώρων του Ντέιρ αλ-Μπαλάχ και της πόλης Χαν Γιουνίς. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Οι εκτεταμένες επιθέσεις σε όλη την περιοχή έρχονται καθώς ο Τραμπ ολοκληρώνει την επίσκεψή του σε χώρες του Κόλπου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Άμπου Ντάμπι την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του, ο Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει να επιλύσει μια σειρά από παγκόσμιες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας. «Εξετάζουμε τη Γάζα», είπε. «Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πολλοί άνθρωποι λιμοκτονούν - συμβαίνουν πολλά άσχημα πράγματα».

Το Ισραήλ δήλωσε την Παρασκευή ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον μαχητών στη Γάζα και ότι έπληξε 150 στόχους χθες, συμπεριλαμβανομένων θέσεων αντιαρματικών πυραύλων και στρατιωτικών δομών. Οι επιθέσεις διήρκεσαν ώρες μέχρι το πρωί της Παρασκευής και ανάγκασαν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπαλίγια και την πόλη Μπέιτ Λαχίγια.

Ο Νετανιάχου υπόσχεται κλιμάκωση του πολέμου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα να κλιμακώσει τη βία στον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του να καταστρέψει τη μαχητική οργάνωση Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα.

Σε σχόλια που δημοσίευσε το γραφείο του Νετανιάχου την Τρίτη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις απείχαν μέρες από την είσοδό τους στη Γάζα «με μεγάλη δύναμη για να ολοκληρώσουν την αποστολή... Αυτό σημαίνει καταστροφή της Χαμάς».

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιδρομές της Παρασκευής ήταν προπαρασκευαστικές ενέργειες ενόψει μιας ευρύτερης επιχείρησης στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα στη Χαμάς εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων.

Πηγή: skai.gr

