Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Τριντό για τους δασμούς και τη φαιντανύλη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό συνομίλησαν σήμερα τηλεφωνικά επί περίπου 50 λεπτά, ανέφερε μια καναδική πηγή που έχει απευθείας γνώση της επικοινωνίας αυτής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η διακίνηση φαιντανύλης και το εμπόριο.

Εκπρόσωποι των δύο χωρών θα συνεχίσουν τις συζητήσεις σήμερα, πρόσθεσε η πηγή, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Στο τηλεφώνημα αυτό συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.