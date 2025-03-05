Λογαριασμός
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό συνομίλησαν σήμερα τηλεφωνικά επί περίπου 50 λεπτά, σύμφωνα με καναδική πηγή

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Τριντό για τους δασμούς και τη φαιντανύλη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό συνομίλησαν σήμερα τηλεφωνικά επί περίπου 50 λεπτά, ανέφερε μια καναδική πηγή που έχει απευθείας γνώση της επικοινωνίας αυτής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η διακίνηση φαιντανύλης και το εμπόριο.

Εκπρόσωποι των δύο χωρών θα συνεχίσουν τις συζητήσεις σήμερα, πρόσθεσε η πηγή, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Στο τηλεφώνημα αυτό συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Τζάστιν Τριντό δασμοί εμπόριο τηλεφωνική επικοινωνία
