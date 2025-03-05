Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι βρέθηκε σήμερα στην επαρχία Χιμπέρα-Παχτούνκουα του βορειοδυτικού Πακιστάν όπου γεννήθηκε, προτού φύγει το 2012 για το Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από μία επίθεση Ταλιμπάν εναντίον του σχολικού της.

«Όταν ήμουν μικρή, περνούσα όλες τις διακοπές μου στη Σάνγκλα παίζοντας κοντά στο ποτάμι και τρώγοντας μαζί με τη μεγάλη οικογένειά μου», έγραψε σε μήνυμά της στο Χ.

«Νιώθω ευτυχία που επέστρεψα σήμερα, έπειτα από 13 μακρά χρόνια, στα βουνά, να βάζω τα χέρια μου μέσα στον δροσερό ποταμό, να γελάω με τα αγαπημένα μου ξαδέλφια. Αυτή η περιοχή είναι πολύτιμη στην καρδιά μου και ελπίζω να επιστρέφω εδώ ξανά και ξανά», συμπλήρωσε.

Η ακτιβίστρια, η οποία αναδείχθηκε το 2014 η μικρότερη σε ηλικία κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης για τη μάχη της υπέρ της εκπαίδευσης των κοριτσιών, δεν έχει επισκεφθεί παρά σπάνιες φορές το Πακιστάν.

Αν και έχει δύο φορές επισκεφθεί την κοιλάδα Σουάτ, όπου Ταλιμπάν του Πακιστάν άνοιξαν πυρ εναντίον της, είναι η πρώτη φορά εδώ και 13 χρόνια που επιστρέφει στη Σάνγκλα, όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια προτού η οικογένειά της εγκατασταθεί στο Σουάτ.

Οι εχθροπραξίες δεν έχουν σταματήσει στη Χιμπέρα-Παχτούνκουα μετά την επιστροφή στην εξουσία των Ταλιμπάν στο γειτονικό Αφγανιστάν το καλοκαίρι του 2021.

Σήμερα, οι αρχές απέκλεισαν για ώρες την περιοχή που επισκέφθηκε η Μαλάλα Γιουσαφζάι, όπως είπαν τοπικοί αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η επίσκεψή της κρατήθηκε μυστική προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε επεισόδιο», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της περιοχής στο AFP, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Ακόμα και οι ντόπιοι δεν γνώριζαν την άφιξή της», συμπλήρωσε.

Μία ημέρα πριν από την άφιξή της, σε επίθεση μιας συμμαχικής οργάνωσης των Ταλιμπάν εναντίον του στρατού στην κοντινή πόλη Μπάνου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι.

«Προσεύχομαι για την ειρήνη σε κάθε γωνιά αυτής της όμορφης χώρας. Οι πρόσφατες επιθέσεις, μεταξύ άλλων εκείνη στο Μπάνου, μου σπαράσσουν την καρδιά», έγραψε επίσης η ακτιβίστρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.