Σε γραπτό μήνυμά του για την αρχή της Σαρακοστής και την Τετάρτη της Στάχτης στην Καθολική Εκκλησία, ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε από τους πιστούς να μην ξορκίζουν τον θάνατο αλλά να ξέρουν να τον λαμβάνουν ρεαλιστικά υπόψη τους.

Το μήνυμα του ποντίφικα αναγνώσθηκε από τον καρδινάλιο Άντζελο Ντε Ντονάτις και προσλαμβάνει βαθύτερο νόημα, δεδομένης της δοκιμασίας του ποντίφικα, ο οποίος βρίσκεται από τις 14 Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης εξαιτίας διπλής πνευμονίας.

"Είμαστε φτιαγμένοι από χώμα και τέφρα. Κατανοούμε άμεσα πόσο εύθραυστοι είμαστε, με την εμπειρία της ασθένειας, της φτώχειας, της δοκιμασίας που κάποιες φορές πλήττει ξαφνικά εμάς και τις οικογένειές μας", πρόσθεσε ο Φραγκίσκος στο μήνυμά του.

Νωρίτερα, πηγές του Βατικανού ανέφεραν ότι "η πνευμονία του ποντίφικα εξελίσσεται με προβλεπόμενο τρόπο" και ότι "η κατάσταση του ασθενή είναι σταθερή, εντός ενός πολύπλοκου γενικότερου πλαισίου".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

