Τουρκία: Επικοινωνία του συμβούλου του Ερντογάν με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ

Ο Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, σύμβουλος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Γουόλτς.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, οι δύο σύμβουλοι συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, καθώς και τρέχοντα, παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, αναφέρουν πηγές της τουρκικής προεδρίας.

Πρόκειται για την πρώτη επικοινωνία μεταξύ των δύο αξιωματούχων από την ανάληψη καθηκόντων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

