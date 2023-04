Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Μακρόν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα μία τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην οποία, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν την επίσκεψη του δεύτερου στην Κίνα, όπως είπε ο Ζελένσκι.

Ο Μακρόν επισκέφτηκε την Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα, παροτρύνοντας τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να “πείσει” τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Had a talk with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron.

I thanked the 🇫🇷 leader for condemning the terrible execution of 🇺🇦 soldier by 🇷🇺 war criminals.

We discussed recent President Macron's visit to 🇨🇳. Grateful for conveying 🇺🇦's stance on the need to fully withdraw 🇷🇺troops from 🇺🇦 1/2