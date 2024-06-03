Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,9 βαθμών στην κεντρική Ιαπωνία

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών, καταγράφτηκε στην κεντρική Ιαπωνία νωρίς σήμερα το πρωί, χωρίς πάντως να κριθεί πως έπρεπε να κηρυχθεί συναγερμός για τσουνάμι, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Η σεισμική δόνηση, που σημειώθηκε στις 06:31 (τοπική ώρα· 00:31 ώρα Ελλάδας), έγινε περισσότερο αισθητή στη χερσόνησο Νότο, η οποία ήδη επλήγη από ισχυρό σεισμό (7,5 βαθμών) την 1η Ιανουαρίου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 230 άνθρωποι.

Κατά το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, οι αρχές δεν έχουν λάβει πληροφορίες για θύματα ή ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Μετασεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών καταγράφτηκε κάπου 10 λεπτά μετά τον κύριο, ανέφερε η JMA.

Το NHK κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν ήρεμοι και προσεκτικοί· σημειώθηκαν ιδίως πτώσεις αντικειμένων, την ώρα που αρκετός κόσμος ξεκινούσε την ημέρα του.

Το αρχιπέλαγος της Ιαπωνίας, στο υπέδαφος του οποίου τέμνονται τεκτονικές πλάκες, κατά μήκος του «δακτυλίου της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι ανάμεσα στα κράτη με την πιο έντονη σεισμική δραστηριότητα στην υφήλιο και, στην προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες, εφαρμόζεται εξαιρετικά αυστηρός οικοδομικός κανονισμός. Γίνονται επίσης συχνά εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για τα μέτρα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Κάπου 2.227 σεισμοί 1 βαθμού ή μεγαλύτεροι στην ιαπωνική επτάβαθμη κλίμακα σίντο καταγράφτηκαν στο αρχιπέλαγος το 2023, οι 19 εκ των οποίων είχαν μέγεθος 6 βαθμών ή μεγαλύτερο, σύμφωνα με την JMA.

Ο ισχυρότερος σεισμός που καταγράφτηκε ποτέ στην Ιαπωνία ήταν αυτός του Μαρτίου του 2011, μεγέθους 9 βαθμών, στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών του αρχιπελάγους, που ακολουθήθηκε από καταστροφικό τσουνάμι, με τον απολογισμό να φθάνει τους 20.000 νεκρούς και αγνοούμενους. Το τσουνάμι προκάλεσε το πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα, το χειρότερο στην παγκόσμια ιστορία έπειτα από αυτό του Τσερνόμπιλ το 1986.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

