Συρία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ

Τουλάχιστον δώδεκα μαχητές προσκείμενοι στο καθεστώς της Συρίας σκοτώθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον εργοστασίου, σε κοινότητα κοντά στο Χαλέπι (βόρεια), σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τουλάχιστον 12 φιλοϊρανοί μαχητές», τόσο Σύροι όσο και αλλοδαποί, «σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον θέσης στην κοινότητα Χαγιάν, βόρεια του Χαλεπίου, που προκάλεσε ισχυρές εκρήξεις σε εργοστάσιο», εξήγησε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ που επικαλέστηκαν πηγές τους στις δυνάμεις ασφαλείας, ο βομβαρδισμός του Ισραήλ έγινε «περί τις 00:20» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε «αριθμό θανάτων και υλικές ζημιές».

Την 29η Μαΐου, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην κεντρική Συρία καθώς και στην παραθαλάσσια πόλη Μπανίγιας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί παιδί και να τραυματιστούν δέκα άμαχοι, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη Συρία, στη μεγάλη πλειονότητά τους από τον αέρα, αφότου ξέσπασε το 2011 πόλεμος στη χώρα αυτή, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως εγκαταστάσεις ή μέλη οργανώσεων που πρόσκεινται στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ιρανών «συμβούλων» και μονάδων του συριακού στρατού. Σπάνια σχολιάζουν δημόσια τους βομβαρδισμούς που εξαπολύουν στη Συρία κατά περίπτωση, διαμηνύουν ωστόσο συχνά πως δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, να μεγεθύνει περαιτέρω την παρουσία και την επιρροή του στην επικράτεια της Συρίας.

Το Ιράν, βασικός σύμμαχος του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, όπως και η προσκείμενη σ’ αυτό λιβανική παράταξη Χεζμπολά, διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στον πόλεμο.

Τη 13η Απριλίου, το Ιράν προχώρησε σε άνευ προηγουμένου απευθείας επίθεση εναντίον του Ισραήλ, εξαπολύοντας πάνω από 350 drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, που καταρρίφθηκαν στην πλειονότητά τους από το Ισραήλ με τη βοήθεια των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιορδανίας. Επρόκειτο για αντίποινα —η Τεχεράνη έκανε λόγο για «νόμιμη άμυνα»— μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό που ισοπέδωσε το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό την 1η Απριλίου. Η Ισλαμική Δημοκρατία τον πρόσαψε στο Ισραήλ, που ούτε το επιβεβαίωσε, ούτε το διέψευσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

