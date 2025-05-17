Στην Επιτροπή Θρησκευτικής Ελευθερίας του Τραμπ διορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος

Μέλος του συμβουλευτικού Συμβουλίου Θρησκευτικών Ηγετών της νεοσύστατης ομοσπονδιακής Επιτροπής Θρησκευτικής Ελευθερίας στις ΗΠΑ διορίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, με απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιτροπή δημιουργήθηκε την 1η Μαΐου με εκτελεστικό διάταγμα και έχει ως αποστολή την παροχή συμβουλών προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δη προς το Γραφείο Θρησκευτικών Υποθέσεων του Λευκού Οίκου και το Συμβούλιο Εσωτερικής Πολιτικής για όλα τα θέματα προστασίας και προώθησης της θρησκευτικής ελευθερίας στη χώρα. Πρόεδρος της επιτροπής ανέλαβε ο αντικυβερνήτης της Πολιτείας του Τέξας, Νταν Πάτρικ, ενώ αντιπρόεδρος ο δόκτωρ Μπεν Κάρσον.

Η επιτροπή πρόκειται να συντάξει αναλυτική έκθεση για τα θεμέλια της θρησκευτικής ελευθερίας στην Αμερική, την αποτύπωση των τρεχουσών απειλών εις βάρος της και την υποβολή συστάσεων για τη διατήρηση και την ενίσχυση όλων των προστατευτικών δικλείδων προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

Με δήλωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πρόεδρο Τραμπ για τη συμπερίληψή του σε μια πολύ σημαντική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εξέχουσες θρησκευτικές προσωπικότητες και τόνισε ότι είναι τιμή του να υπηρετήσει αυτό το όραμα. Σημείωσε, μάλιστα, ότι «η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί θεμέλιο λίθο του αμερικανικού έθνους» και ότι ο ίδιος ανυπομονεί να συμβάλει σε μια τέτοια προσπάθεια που προάγει την κατανόηση, τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ όλων των θρησκειών. «Η αποστολή αυτή», κατέληξε, «ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος επί μακρόν προωθεί τον οικουμενικό διάλογο και τη συμφιλίωση».

Πρόκειται για μια εξέλιξη βαρύνουσας σημασίας για την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική και για την Ομογένεια, καθώς αναδεικνύεται ο θεσμικός τους ρόλος στο κέντρο των εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δη στα θέματα διαθρησκειακού διαλόγου και ειρηνικής συνύπαρξης των ισχυρών θρησκευτικών παραδόσεων στη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, η οποία διαμορφώνει και τις εξελίξεις σε όλη την οικουμένη.

Πηγή: skai.gr

