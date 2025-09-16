Tik Tok: Το υποθετικό σενάριο που φοβίζει τις ΗΠΑ

Η 17η Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την εταιρεία-μητρική του TikTok, την ByteDance, να πουλήσει την εφαρμογή σε αγοραστή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επίσης και η Ημέρα του Συντάγματος. Το ότι οι δύο αυτές ημερομηνίες συμπίπτουν είναι ίσως σύμπτωση, αλλά ίσως`και σταυροδρόμι.

Ενώ το Σύνταγμα παίζει έναν αναντικατάστατο ρόλο στο να υφαίνει το e pluribus unum (εκ των πολλών, το ένα) τώρα φαίνεται να αντιμετωπίζει μια πιθανή απειλή: το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας που, ενδεχομένως, εργαλειοποιεί το TikTok για να διαλύσει αυτή την ενότητα.

Η εφαρμογή του νόμου στο TikTok είναι κρίσιμη, ώστε να αποφευχθεί μια στρατιωτική αναμέτρηση και, εάν χρειαστεί, για να κερδηθεί. Όπως έγραψε ο Χένρι Κίσινγκερ: «Η αποτροπή απαιτεί έναν συνδυασμό ισχύος, βούλησης να χρησιμοποιηθεί και εκτίμησης αυτών από τον πιθανό επιτιθέμενο». Στις πολιτικές μας συζητήσεις συχνά εστιάζουμε στην ικανότητά μας να προβάλουμε ισχύ, παρακάμπτοντας όμως συχνά το ερώτημα εάν έχουμε τη βούληση να το πράξουμε.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι δυνατότητες είναι πιο απτές, μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και, τουλάχιστον θεωρητικά, να προσαρμοστούν. Στο πλαίσιο της Κίνας, υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες, από την ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος, μέχρι τη μείωση της κινεζικής κυριαρχίας σε κρίσιμες τεχνολογίες άμυνας και ενέργειας. Όμως, κεντρικό στοιχείο στις επιχειρήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι μόνο η εργαλειοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού ή η υπεροχή σε στρατιωτικές δυνατότητες. Το Κόμμα αναγνωρίζει ότι ακόμη κι αν οι ΗΠΑ ταιριάξουν σε δυνατότητες, αυτό δεν θα έχει σημασία εάν δεν ταιριάξουν σε βούληση. Εδώ εισέρχεται το TikTok.

Ένα υποθετικό σενάριο

Φανταστείτε ότι η Κίνα αποφασίζει να επιτεθεί στην Ταϊβάν και, φοβούμενη την αμερικανική παρέμβαση, εξαπολύει προληπτικά πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στο εξωτερικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, Κινέζοι πράκτορες εξαπολύουν επιθέσεις με drones από μυστικές βάσεις σε περισσότερα από 380.000 στρέμματα αγροτικής γης που έχει αγοράσει η Κίνα. Την ίδια στιγμή, καθώς η κυβέρνηση ζυγίζει τις επιλογές της, οι 170 εκατομμύρια Αμερικανοί χρήστες του TikTok ανοίγουν τις οθόνες τους και βλέπουν χιλιάδες bots μεταμφιεσμένα σε κανονικούς χρήστες: διαδίδοντας αντι-αμερικανική προπαγάνδα· ενθαρρύνοντας νέους να στραφούν εναντίον της ίδιας τους της κυβέρνησης· και σκορπίζοντας παραπληροφόρηση με τέτοια ταχύτητα που καθίσταται αδύνατο να διακριθεί η αλήθεια από το ψέμα.

Το σενάριο αυτό φάνηκε αρκετά πιθανό στο Κογκρέσο, όταν κλήθηκε να εξετάσει το μέλλον του TikTok. Οι νομοθέτες ανησύχησαν ιδιαιτέρως όταν το τρομοκρατικό μανιφέστο του Οσάμα μπιν Λάντεν «Γράμμα στην Αμερική» διαδόθηκε ευρέως στην εφαρμογή μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ. Το TikTok αρνείται ότι προωθεί πολιτικό περιεχόμενο, όμως επιδείνωσε τις ανησυχίες όταν η εφαρμογή κινητοποίησε χιλιάδες νέους Αμερικανούς να πιέσουν κατά της αντι-TikTok νομοθεσίας. Βουλευτές κατήγγειλαν ότι τα τηλέφωνά τους κατακλύστηκαν από παιδιά και εφήβους που συχνά δεν ήξεραν καν ποιον καλούσαν ή γιατί.

Υπόγειες αλλά εξίσου επικίνδυνες απειλές

Άλλοι κίνδυνοι είναι πιο διακριτικοί, αλλά όχι λιγότερο επικίνδυνοι. Έγγραφα που επικαλούνται γενικοί εισαγγελείς Πολιτειών σε μήνυση κατά του TikTok δείχνουν ότι η ίδια η εταιρεία γνώριζε πως οι νέοι χρήστες εκτίθενται σε περιεχόμενο σχετικό με αυτοκτονικές τάσεις, σεξουαλικό υλικό, ναρκωτικά και βία. Η ByteDance έχει παραδεχτεί ότι κατασκόπευε δημοσιογράφους και αφού αποκαλύφθηκε, απέδωσε την ευθύνη σε «απείθαρχους υπαλλήλους». Επιπλέον, πολλοί εργαζόμενοί της είναι πρώην στελέχη κινεζικών κρατικών ΜΜΕ, όπου η αντι-αμερικανική προπαγάνδα αποτελεί μέρος της δουλειάς. Τι θα τους εμπόδιζε, λοιπόν, να εργαλειοποιήσουν ακόμη περισσότερο το TikTok εναντίον των ΗΠΑ;

Γι’ αυτούς τους λόγους, το Κογκρέσο ψήφισε νομοθεσία που δίνει στην ByteDance διορία να πουλήσει το TikTok σε αμερικανική εταιρεία ή να τερματίσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ. Ο νόμος, η συνταγματικότητα του οποίου επικυρώθηκε ομόφωνα (9-0) από το Ανώτατο Δικαστήριο, προβλέπει μία και μοναδική 90ήμερη παράταση. Όχι μόνο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει παρατείνει την προθεσμία τρεις φορές προσπαθώντας να μεσολαβήσει σε συμφωνία, αλλά και η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι έχει προστατέψει τις εταιρείες τεχνολογίας που συνεχίζουν να συνεργάζονται με το TikTok, παραβιάζοντας τον νόμο.

Δυστυχώς, αυτές οι πολιτικές, μαζί με την απόφαση του Λευκού Οίκου να ανοίξει επίσημο λογαριασμό στο TikTok, ανταλλάσσουν την εθνική ασφάλεια με την πολιτική σκοπιμότητα. Έτσι παρέχεται σιωπηρή έγκριση στη συμμετοχή των Αμερικανών σε ένα σύστημα με τη δυνατότητα να υπονομεύσει όλα όσα η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να ενισχύσει: εθνική υπερηφάνεια, ισχυρές, ανθεκτικές οικογένειες και ασφάλεια. Στην πραγματικότητα, το TikTok είναι άριστα τοποθετημένο για να αποδυναμώσει κάθε έναν από τους σκοπούς που κατονομάζει το Σύνταγμα: απειλεί την ενότητα, υπονομεύει τη δικαιοσύνη, προκαλεί εσωτερική αναταραχή, αποδυναμώνει την εθνική άμυνα και απειλεί τις ευλογίες της ελευθερίας για εμάς και τις επόμενες γενιές.

Συμπέρασμα

Η ενίσχυση των δυνατοτήτων μας είναι κεντρική για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ· εξίσου κεντρική, όμως, είναι και η ενίσχυση της βούλησης. Αυτό απαιτεί μικρά καθημερινά βήματα από όλους μας. Το πρώτο, όμως, βήμα βρίσκεται στα χέρια του προέδρου, αυτήν την Ημέρα του Συντάγματος. Αν θέλουμε πραγματικά να τιμήσουμε την αμερικανική κληρονομιά, και το μέλλον μας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το TikTok θα πωληθεί ή θα απαγορευτεί αμέσως.

