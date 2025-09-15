Μια συμφωνία - ορόσημο για τον περιορισμό δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην υπεραλίευση τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Ήταν η πρώτη συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ στον ΠΟΕ από το 2017 μετά από χρόνια καθυστερημένων συζητήσεων και εσωτερικών διαμαχών, σημειώνει το Reuters.

Η επίσημη επικύρωση από τη Βραζιλία, την Κένυα, την Τόνγκα και το Βιετνάμ τη Δευτέρα, σημαίνει ότι η συμφωνία είχε πλέον την απαιτούμενη υποστήριξη των δύο τρίτων των μελών, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΕ.

Απαγορεύεται πλέον στις κυβερνήσεις να παρέχουν επιδοτήσεις για υπεραλιευμένα αποθέματα και για αλιεία σε διεθνή ύδατα πέραν της δικαιοδοσίας τους. Τα φτωχότερα κράτη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα ταμείο που θα τα βοηθήσει να συμμετάσχουν στη συμφωνία.

«Τα ιχθυαποθέματα σε όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να ανακάμψουν, όπως αρμόζει στους ντόπιους αλιείς που εξαρτώνται από έναν υγιή ωκεανό», δήλωσε η Megan Jungwiwattanaporn από το Pew Charitable Trusts.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.