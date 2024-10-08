Οι εισαγγελείς 14 αμερικανικών πολιτειών προσέφυγαν σήμερα στη δικαιοσύνη κατά του TikTok, κατηγορώντας το μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι βλάπτει την ψυχική υγεία των νεαρών χρηστών του και περισυλλέγει προσωπικά δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση.

Κατηγορούν κυρίως την πλατφόρμα ότι «χρησιμοποιεί εθιστικές λειτουργίες προκειμένου να ωθήσει τους χρήστες να παραμείνουν εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία τους», σύμφωνα με μία ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού.

Οι εισαγγελείς στις ΗΠΑ αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τις ειδοποιήσεις οποιαδήποτε ώρα, τη συστηματική διαδοχή των βίντεο το ένα μετά το άλλο ή «περιεχομένων που στοχεύουν να τραβήξουν την προσοχή».

«Διαφωνούμε με αυτούς τους ισχυρισμούς, εκ των οποίων πολλοί μας φαίνονται ψευδείς και παραπλανητικοί», ήταν η αντίδραση ενός εκπροσώπου του TikTok στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η εταιρεία καυχιέται ότι εφαρμόζει ένα «ακλόνητο σύστημα προστασίας» για τους νεαρούς χρήστες και υπενθυμίζει ότι έχει προσθέσει και άλλα εμπόδια, όπως το σύστημα προεπιλογής για τους κάτω των 16 ετών.

Αυτό το εργαλείο εμποδίζει αυτούς τους χρήστες να χρησιμοποιούν το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων ή να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο που αναρτούν δεν εμφανίζεται στη ροή των βίντεο ενός άγνωστου χρήστη.

Η εταιρεία χαρακτήρισε «απογοητευτική» την απόφαση προσφυγής στη δικαιοσύνη «αντί να εργαστούμε από κοινού για εποικοδομητικές λύσεις στις προκλήσεις που τίθενται σε ολόκληρη τη βιομηχανία».

Πέραν της Καλιφόρνιας και της πολιτείας της Νέας Υόρκης, στην όλη διαδικασία συμμετέχουν το Ιλινόι, το Κεντάκι, η Μασαχουσέτη, το Μισισίπι, το Νιου Τζέρσεϊ, η Βόρεια Καρολίνα, η Λουιζιάνα, η περιφέρεια της Κολούμπια, το Όρεγκον, η Νότια Καρολίνα, το Βερμόντ και η πολιτεία της Ουάσινγκτον.

Ανάλογες ενέργειες έχουν ήδη κάνει η Γιούτα, η Νεμπράσκα, το Κάνσας, το Νιου Χαμσάιρ, η Αϊόβα και το Άρκανσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.