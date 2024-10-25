Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον Ντομινίκ Πελικό και για τα όσα πέρασε η σύζυγός του Ζιζέλ που επί μία δεκαετία ναρκωνόταν για να γίνει στη συνέχεια έρμαιο βιασμών από άνδρες που ο ίδιος προσκαλούσε στο σπίτι της.

Όπως ο ίδιος ο Πελικό αποκάλυψε ενώπιον του δικαστηρίου, βίασε την πρώην σύζυγό του σε έναν χώρο στάθμευσης σε αυτοκινητόδρομο ενώ επέστρεφαν από διακοπές επειδή είχε «φαντασίωση» γι αυτό. Συγκεκριμένα όπως είπε στο δικαστήριο της Αβινιόν ο Πελικό την πήγε σε ένα βενζινάδικο καθώς επέστρεφαν από το παραθεριστικό νησί Ile de Re στα ανοικτά των ακτών του Ατλαντικού της Γαλλίας με σκοπό να την βιάσει.

Ο δικηγόρος της Πελικό, Stephane Barbonneau είπε από την πλευρά του στο δικαστήριο ότι ο πρώην σύζυγός της την είχε οδηγήσει εκεί για να «την προσφέρει» στους φορτηγατζήδες, αλλά ο ίδιος ο Πελικό επέμεινε ότι «κανείς άλλος δεν εμπλέκεται» σε αυτό και ότι ήταν μόνος του.

«Ήταν μια φαντασίωση μου. Ήμασταν στο δρόμο της επιστροφής από το Ile de Re και σταμάτησα σε ένα πρατήριο και τη βίασα. Κανείς δεν μας είδε και δεν ήταν σε πλήρη θέα σε κανέναν άλλο».

Αργότερα, ο 47χρονος κατηγορούμενος Abdelali Dallal, παραδέχτηκε ότι βίασε δύο φορές την Ζιζέλ αφού οδηγήθηκε εκεί από την τότε σύντροφό του που τον περίμενε έξω με το αυτοκίνητό της.

«Όπως μιλάω τώρα, ναι, υπήρξαν δύο βιασμοί. Αλλά ακόμα και τώρα, δεν ξέρω γιατί πήγα εκεί», είπε στο δικαστήριο - καθηλωμένος σε καροτσάκι λόγω εγκεφαλικού - αφού περιέγραψε πώς ήρθε σε επαφή με τον 71χρονο μέσω της ιστοσελίδας Coco.fr.

Πρόσθεσε πώς ο Πελικό του είχε πει να μην ανησυχεί για το αν χρειάζεται να «φορέσει προφυλακτικό» και ότι είχε παραδεχτεί ότι «νάρωσε τη γυναίκα του».

Όταν ρωτήθηκε ο Ντομινίκ Πελικό για τα όσα κατέθεσε ο Dallal είπε: «Πρώτα θα ήθελα να πω πόσο λυπάμαι που τον βλέπω στην κατάσταση που είναι. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι ο πρώτος που λέει τα πράγματα όπως είναι. Ναι, του είπα να μην ανησυχεί για το προφυλακτικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.