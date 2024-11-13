Τη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία υπογράμμισαν Ρούτε και Μπλίνκεν

Tην συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας υπογράμμισαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν στις κοινές δηλώσεις που παρέθεσαν στην έδρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) στις Βρυξέλλες.



«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βεβαιωθούμε ότι η Ουκρανία μπορεί να παραμείνει στη μάχη και να αποτραπεί το να επιτύχει ο Πούτιν, ανέφερε ο Μαρκ Ρούτε. Επίσης, αναφέρθηκε στη Βόρεια Κορέα, η οποία βοηθά τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι οι στρατιώτες της «αποτελούν μια επιπλέον απειλή για την Ουκρανία και θα αυξήσουν τη δυνατότητα του Πούτιν να κάνει κακό». Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ συμπλήρωσε ότι δεν είναι μόνο η Βόρεια Κορέα που δραστηριοποιείται, αλλά και το Πεκίνο.

«Γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό ότι η Κίνα, μέσω της καταστρατήγησης ορισμένων κυρώσεων, μέσω της παράδοσης αγαθών διπλής χρήσης στη Ρωσία, βοηθά την πολεμική προσπάθεια» σημείωσε. Όπως είπε και «το Ιράν το κάνει αυτό μέσω της τεχνολογίας drone και όλων των παραδόσεων στη Ρωσία». Ο Μαρκ Ρούτε τόνισε παράλληλα ότι πρέπει να αυξηθεί η αμυντική παραγωγή και εστίασε στην αύξηση των αμυντικών δαπανών.



Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, έκανε λόγο για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή προς την Ουκρανία ενόψει μιας εν εξελίξει ρωσικής επιθετικότητας και αναφέρθηκε στον ρόλο της Βόρειας Κορέας κάτι που όπως είπε απαιτεί και θα ληφθεί «συγκεκριμένη απάντηση». Ο Άντονι Μπλίνκεν σημείωσε ταυτόχρονα ότι ένα από τα πράγματα που έκανε το ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια «είναι να ενισχύσει τη συνεργασία του με τους εταίρους του Ινδο-Ειρηνικού, και θα κάνουμε περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες». Όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, τόνισε ότι πλέον 23 Σύμμαχοι έχουν επιτύχει τον στόχο του 2% του ΑΕΠ. «Θέλουμε όμως να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δαπάνες επικεντρώνονται εκεί που πρέπει να επικεντρωθούν», υπογράμμισε. Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα συνεχίσει «να χρησιμοποιεί κάθε ημέρα» κάνοντας ό,τι γινόταν αυτά τα τέσσερα χρόνια, το οποίο είναι η ενίσχυση της Συμμαχίας.

