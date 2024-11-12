Εν μέσω έντονων ανησυχιών μεταξύ των υποστηρικτών της Ουκρανίας ότι η νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα μειώσει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, πραγματοποιεί αιφνιδιαστική επίσκεψη στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει σε συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Παράλληλα, τόσο η κυβέρνηση Μπάιντεν όσο και αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ φοβούνται επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να προσπαθήσει να υπονομεύσει τη στρατιωτική συμμαχία, ακόμη και να επιδιώξει να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτήν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο Μπλίνκεν θα συναντηθεί με τους ομολόγους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ «για να συζητήσουν την υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της κατά της επιθετικότητας της Ρωσίας».

Σε ένα σαφές μήνυμα προς τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ρωσία πλησιάζει ολοένα και περισσότερο τους συμμάχους της Ιράν, Βόρεια Κορέα και Κίνα... Δεν απειλεί μόνο την Ευρώπη, αλλά και τον Ινδο-Ειρηνικό και τη Βόρεια Αμερική», είπε ο Ρούτε, μιλώντας πριν από μια διμερή συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

Δεν είναι η πρώτη φορά από την επανεκλογή του Τραμπ που ο Ρούτε τόνισε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί ζήτημα ασφαλείας τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τον κόσμο. Την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας απειλεί την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού.

Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων επιδιώκουν να πείσουν τον Τραμπ να συνεχίσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας, καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ – ένας σθεναρός σκεπτικιστής του ΝΑΤΟ – θα μπορούσε να σταματήσει τη στρατιωτική βοήθεια, να αποδεσμεύσει τις ΗΠΑ από την Ευρώπη και να επικεντρωθεί στην Κίνα.

Το Σαββατοκύριακο, ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, χλεύασε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «έχασε το επίδομα του».

Κι ενώ το όνομα του Τραμπ δεν αναφέρθηκε στη συνάντηση στο Παρίσι, οι δηλώσεις Ρούτε και Μακρόν ήταν έμμεσα μηνύματα προς τον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έκανε αναφορά στο Ιράν και την Κίνα, δύο χώρες στις οποίες αντιτίθεται ο Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η κοινή χρήση της πυραυλικής τεχνολογίας από τη Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να αποτελέσει «άμεση απειλή» για τις ΗΠΑ «Πρέπει να είμαστε ενωμένοι… Με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να διατηρήσουμε ισχυρή τη διατλαντική μας συμμαχία», τόνισε.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ θα παραμείνουν «ισχυρά».

Μάλιστα, σε ένα έμμεσο μήνυμα προς τον Τραμπ, ο οποίος στην προεκλογική του εκστρατεία ισχυρίστηκε ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας σε μια μέρα, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι «τίποτα δεν θα αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς, ούτε για την Ευρώπη χωρίς τους Ευρωπαίους».

Χαρακτηριστικό της έκδηλης ανησυχίας που επικρατεί, αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν σχεδιάζει να επισπεύσει το τελευταίο πακέτο βοήθειας των έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων προς της Ουκρανία πριν την ημέρα της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για τη μόνη επιλογή που έχει ο Λευκός Οίκος για να συνεχίσει να στέλνει εξοπλισμό στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές κατά πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει την Ουκρανία στο πολεμικό πεδίο καθώς ο στρατιωτικός εξοπλισμός θα φτάσει στη χώρα μετά από μήνες .

Το πακέτο βοήθειας, επομένως πιθανότατα δεν θα φτάσει πλήρως μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ο οποίος θα μπορούσε να σταματήσει τις αποστολές πριν φτάσουν στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

