Ο Φρανκ Άουερμπαχ κορυφαία φιγούρα της βρετανικής ιστορίας της τέχνης που χάραξε νέους δρόμους για τα πορτρέτα του, με πυκνό χρώμα και στοιχεία αφαίρεσης πέθανε στο Λονδίνο σε ηλικία 93 ετών.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Τρίτη από την Frankie Rossi Art Projects, η οποία δεν αναφέρει την αιτία θανάτου.

Ο καλλιτέχνης, που θεωρείται ένα από τα κορυφαία ονόματα της Σχολής του Λονδίνου μαζί με τους Φράνσις Μπέικον, Χένρι Μουρ και Λούσιαν Φρόιντ, ήταν γνωστός για τα πορτρέτα του και τις σκηνές δρόμου του Κάμντεν στο βόρειο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας επτά δεκαετιών, τα έργα του, που χαρακτηρίζονται από τις παχύρευστες στρώσεις χρώματος, έχουν εκτεθεί στις κορυφαίες γκαλερί του κόσμου.

Γεννημένος στις 29 Απριλίου 1931 στο Βερολίνο της Γερμανίας από Εβραίους γονείς σε ηλικία επτά ετών κατέφυγε στη Βρετανία για να γλιτώσει από τις ναζιστικές διώξεις. Οι γονείς του έμειναν πίσω και σκοτώθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ο Άουερμπαχ σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών St. Martin's στο Λονδίνο και στη συνέχεια στο Royal College of Art, αναπτύσσοντας την χαρακτηριστική του παλέτα με τολμηρά χρώματα και ένα ξεχωριστό στυλ ζωγραφικής. Το 1956, διοργάνωσε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Beaux Arts Gallery, και μέχρι το 1978, έγινε το θέμα μιας μεγάλης αναδρομικής έκθεσης στην Hayward Gallery του Λονδίνου. Εκπροσώπησε τη Βρετανία στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1986, όπου μαζί με τον συνομήλικό του Sigmar Polke βραβεύθηκαν με τον Χρυσό Λέοντα.

Η πρώτη εκτενής μελέτη των πορτρέτων του Φρανκ Άουερμπαχ «Frank Auerbach: Drawings of People» που αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα τους κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022 συμπεριλαμβάνει και κείμενα του ζωγράφου.

