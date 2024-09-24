Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης πως εξαπέλυσε νέο μπαράζ ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ τα ξημερώματα, σημειώνοντας ότι έπληξε τρεις σημαντικές αεροπορικές βάσες (Ramat David, Meggido, Amos) στην περιοχή της Αφούλα. Σειρήνες πολέμου ήχησαν και στη Γαλιλαία κοντά στη Χάιφα.

Παράλληλα, όπως σημειώνουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, άλλοι δυο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τα σύνορα του Λιβάνου με κατεύθυνση την πόλη Ναχαρίγια, που όμως έπεσαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με τους IDF, δεν υπήρξαν αναφορές για απώλειες ή τραυματισμούς.

Είχε προηγηθεί σφυροκόπημα από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ με πάνω από 50 ρουκέτες να πλήττουν την περιοχή, σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Οι επιθέσεις αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή αεροπορική άμυνα.

Το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδος) ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι απάντησε με νέο αεροπορικό πλήγμα στο καταφύγιο της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, από όπου πραγματοποιήθηκε το χτύπημα στην Αφούλα.

צה"ל תקף את חוליית המחבלים שירתה לעבר מרחב עפולה והעמקים במהלך הלילה ותקף את המשגרים>> pic.twitter.com/anSNgXK9Do — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 24, 2024

Σχεδόν 500 νεκροί στον Λίβανο στους σφοδρότερους βομβαρδισμούς του Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο

Οι εντατικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Χεζμπολάχ σκότωσαν τουλάχιστον 492 ανθρώπους στον Λίβανο χθες Δευτέρα, ανάμεσά τους 35 παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, η οποία έζησε την πιο αιματηρή ημέρα του σχεδόν ενός χρόνου ανταλλαγών πυρών στα σύνορα, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «ανησυχεί πολύ σοβαρά» για τον αριθμό των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, που σφυροκοπήθηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο εκπρόσωπός του, καθώς η διεθνής κοινότητα φοβάται ολοένα πιο έντονα πως η κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισχυρό λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, θα οδηγήσει σε περιφερειακή ανάφλεξη.

Στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε χθες πως το Παρίσι ζήτηση έκτακτη «σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο εντός της εβδομάδας».

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου», προειδοποίησε από την πλευρά του ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο απολογισμός των θυμάτων δεν σταμάτησε να γίνεται βαρύτερος καθώς περνούσαν οι ώρες χθες. «Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έκαναν μάρτυρες 492 ανθρώπους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και 58 γυναίκες, και τραυμάτισαν άλλους 1.645», ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας το βράδυ.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «μεγάλο αριθμό» μελών της Χεζμπολά που σκοτώθηκαν.

Συνολικά, στην επιχείρηση που βαφτίστηκε «Northern Arrows» («βέλη του βορρά») χτυπήθηκαν χθες «περίπου 1.600» θέσεις των «τρομοκρατών» στον νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα, διευκρίνισε αργά χθες βράδυ, ανάμεσά τους «εκατοντάδες στόχοι» που χτυπήθηκαν «τις τελευταίες ώρες».

Νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ισραήλ

Στο μεταξύ, αεροπορικές εταιρείες, όπως η Wizz Air, η British Airways και η Azerbaijan Airlines, έχουν προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» στο Τελ Αβίβ.

Οι ανησυχίες για μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ώθησαν διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν πτήσεις προς την περιοχή ή να αποφύγουν τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μερικές από τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν προσαρμόσει τις υπηρεσίες τους από και προς την περιοχή είναι οι Air France, Air India, Air Algerie, Lufthansa, Ryanair και άλλες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.