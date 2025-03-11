Για τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ οι δασμοί είναι πανάκεια. Από την πρώτη στιγμή της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ χρησιμοποιεί το «όπλο» των δασμών» εντείνοντας τον εμπορικό πόλεμο. Σήμερα, έδωσε μία ακόμη εντολή στον υπουργό Εμπορίου να προσθέσει επιπλέον δασμούς της τάξης του 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τον Καναδά. Ο αμερικανός πρόεδρος, πιστεύει πως πρόκειται για ένα αλάνθαστο οικονομικό εργαλείο που μπορεί να αποκαταστήσει την κατασκευαστική ικανότητα της Αμερικής, να αποκαταστήσει την ισορροπία του εμπορίου, να φέρει χρήματα που μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη του οικονομικού ελλείμματος και στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων των Αμερικανών.

Ως ένα σημείο ο Τραμπ έχει δίκιο ότι οι δασμοί μπορούν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση πολλών από αυτών των υποσχέσεων, αν όχι όλων αυτών, σχολιάζει το CNN. Όταν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, οι δασμοί μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της παραγωγής στο εσωτερικό μιας χώρας, καθιστώντας τα ξένα αγαθά πιο ακριβά. Επειδή οι ΗΠΑ είναι μια τεράστια και ποικιλόμορφη οικονομία που δεν βασίζεται τόσο στο εμπόριο όσο οι γείτονές τους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν δασμούς για να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στις οικονομίες άλλων χωρών χωρίς να βυθιστούν σε ύφεση. Τα έσοδα που προέρχονται από τους δασμούς θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση για οργισμένα από τα ελλείμματά της. Αλλά όλο αυτό ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό.

Το πρόβλημα με το σχέδιο του Τραμπ είναι ότι οι δασμοί δεν μπορούν να επιτύχουν όλους αυτούς τους στόχους ταυτόχρονα και αυτό επειδή οι στόχοι του είναι συχνά αντιφατικοί.

Για παράδειγμα, εάν οι δασμοί αποτελούν μηχανισμό πίεσης, πρέπει να εξαφανιστούν μόλις συναινέσουν οι χώρες — πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν δασμοί για την αποκατάσταση του εμπορικού ισοζυγίου. Εάν οι δασμοί έχουν σχεδιαστεί για να προωθήσουν τον κατασκευαστικό τομέα της Αμερικής, δεν μπορούν επίσης να αυξήσουν τα έσοδα για να αντισταθμίσουν τα ελλείμματα. Εάν οι Αμερικανοί στραφούν σε προϊόντα που παρασκευάζονται στις ΗΠΑ, τότε ποιος πληρώνει τους δασμούς στα ξένα προϊόντα;

Είναι πιθανόν λοιπόν, το δασμολογικό σχέδιο του Τραμπ να βλάψει τελικά την αμερικανική οικονομία παρά να τη βοηθήσει.

