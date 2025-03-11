Βαριά σκιά Τραμπ στις εκλογές στη Γροιλανδία

Σχεδόν κανένας δεν θα ενδιαφερόταν για τις σημερινές εκλογές στη Γροιλανδία αν ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε δηλώσει πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ την διεκδικούν. Σήμερα περίπου 40.000 εκλογείς στο μεγαλύτερο νησί του κόσμου προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν 31 βουλευτές.



Το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης είναι χωρίς προηγούμενο: Από τη μία πλευρά επειδή οι υπέρμαχοι της πλήρους ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας από την Δανίαελπίζουν σε μια ισχυρή εντολή. Και από την άλλη επειδή ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε πολύ η Γροιλανδία να βρίσκονταν υπό αμερικανικό έλεγχο.

Τραμπ: Νομίζω ότι θα αποκτήσουμε τη Γροιλανδία

Σε ομιλία του ο Τραμπ στο Κονγκρέσο αρχές Μαρτίου τόνισε απευθυνόμενους στους Γροιλανδούς: «Υποστηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμά σας να καθορίσετε το μέλλον σας. Και αν το θελήσετε είσαστε καλοδεχούμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια, ακόμη και για τη διεθνή ασφάλεια. (...) Και νομίζω ότι θα την αποκτήσουμε. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα το πετύχουμε».



Οι ΗΠΑδιαθέτουν ήδη από τη δεκαετία του 1950 την βάση Pituffik στα βορειοδυτικά της Γροιλανδίας. Παράλληλα στα συμφέροντα που σχετίζονται με τη ασφάλεια οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται και για τον ορυκτό πλούτο του τεράστιου νησιού, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσό και ουράνιο.



Λίγο πριν τις εκλογές, η μυστική υπηρεσία της Δανίας PET προειδοποιούσε για ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης των Γροιλανδών, κάνοντας λόγο για πλήθος ψεύτικων λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διασπορά fake news.

«Δεν είμαστε ούτε Δανοί, ούτε Αμερικανοί»

Ο Γιόχαν Φάρκας, επίκουρος καθηγητής μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης με εξειδίκευση στην παραπληροφόρηση δηλώνει στην DW: «Η Γροιλανδία είναι μια πολύ μικρή κοινότητα 57.000 κατοίκων με στενούς δεσμούς. Προσπάθειες επηρεασμού της κοινής γνώμης με ψεύτικους λογαριασμούς έχουμε δει και το παρελθόν. Εκτιμώ όμως ότι δεν είναι εύκολο να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στη μικρή κοινωνία των Γροιλανδών και επειδή υπάρχει το εμπόδιο της γλώσσας».



Για τον πρωθυπουργό του ημιαυτόνομου νησιού Μούτε Έγκεντε, ο οποίος διεκδικεί δεύτερη θητεία στις εκλογές, η ανεξαρτησία από τη Δανία παραμένει διακηρυγμένος στόχος: «Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί ή Δανοί, είμαστε Καλάλιτ (σσ. όπως αυτοαποκαλούνται οι Γροιλανδοί). Οι Αμερικανοί και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπθα πρέπει να το καταλάβουν αυτό», έγραφε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας στο Facebook μετά την ομιλία Τραμπ στο Κονγκρέσο.



