Ένοπλοι άνδρες συνέλαβαν 35 επιβάτες ομήρους σε επίθεση σε τρένο στο νοτιοδυτικό Πακιστάν και σχεδόν 350 επιβάτες πιστεύεται ότι είναι ασφαλείς, ανακοίνωσε την Τρίτη η τοπική αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι τρένο που μετέφερε εκατοντάδες επιβάτες δέχτηκε επίθεση και ακινητοποιήθηκε από ένοπλους μαχητές στην περιοχή Μπαλουχιστάν του Πακιστάν.

Ο Απελευθερωτικός Στρατός των Μπαλόχ (BLA) ισχυρίστηκε ότι πήρε ομήρους 182 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικό προσωπικό, απειλώντας να τους σκοτώσουν εάν οι δυνάμεις ασφαλείας δεν εγκαταλείψουν την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

