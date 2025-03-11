Ένοπλοι άνδρες συνέλαβαν 35 επιβάτες ομήρους σε επίθεση σε τρένο στο νοτιοδυτικό Πακιστάν και σχεδόν 350 επιβάτες πιστεύεται ότι είναι ασφαλείς, ανακοίνωσε την Τρίτη η τοπική αστυνομία.
Υπενθυμίζεται ότι τρένο που μετέφερε εκατοντάδες επιβάτες δέχτηκε επίθεση και ακινητοποιήθηκε από ένοπλους μαχητές στην περιοχή Μπαλουχιστάν του Πακιστάν.
Ο Απελευθερωτικός Στρατός των Μπαλόχ (BLA) ισχυρίστηκε ότι πήρε ομήρους 182 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικό προσωπικό, απειλώντας να τους σκοτώσουν εάν οι δυνάμεις ασφαλείας δεν εγκαταλείψουν την περιοχή.
