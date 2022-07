Η δημοσιογράφος Μαρία Πoνομαρένκο από την πόλη Μπαρναούλ, που είχε συλληφθεί για διάδοση «ψευδών ειδήσεων κατά του ρωσικού στρατού», δήλωσε ότι την εξανάγκασαν σε θεραπεία σε ψυχιατρική κλινική, όπου μεταφέρθηκε για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Σύμφωνα με την Πoνομαρένκο στην κλινική της έκαναν ενέσεις με άγνωστα σκευάσματα ως τιμωρία, μεταδίδει ο ιστότοπος Tayga.info

Η Πoνομαρένκο η οποία είναι ακτιβίστρια και συνεργάζεται με τον ιστότοπο RusNews, είχε συλληφθεί στις 27 Απριλίου, με την κατηγορία ότι διέδιδε ψευδείς ειδήσεις για τον ρωσικό στρατό. Αφορμή για να της ασκηθεί ποινική δίωξη υπήρξε ανάρτηση της στο Telegram για τους βομβαρδισμούς του δραματικού θεάτρου της Μαριούπολης, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο περισσότεροι από χίλιοι άμαχοι μεταξύ των οποίων και παιδιά. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνείται ότι βομβάρδισε το θέατρο.

🧵 Russian journalist Maria Ponomarenko of St. Petersburg has been arrested and arraigned for "deliberately disseminating false information about Russian military." Here she's handcuffed to a "traffic cop" for some reason. HERO. pic.twitter.com/CUXu1LcYec