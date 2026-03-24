Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην Τουρκία για AI βίντεο που δεείχνει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «επόμενο στη σειρά» των Iσραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για εξόντωση μετά από ηγετικές μορφές του σιϊτικού Ισλάμ όπως ο άλλοτε επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και των τέως ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Το βίντεο, που δείχνει τον πρόεδρο της Τουρκίας, να λαμβάνει κάθιδρος τον «επόμενο αριθμό» για εξόντωση από τις IDF. Τούρκοι στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν λόγο για «αναίσχυντο βίντεο», και αυτός είναι ο πιο... ελαφρύς χαρακτηρισμός, καθώς δεν λείπουν οι απειλές κατά του δημιουργού...

