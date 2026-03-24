Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για την ήττα στο δημοψήφισμα που απέρριψε τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.

Ο Νόρντιο δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση φέρει το όνομά του και δεν σκοπεύει να την απαρνηθεί, ενώ τόνισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει εκδικητική διάθεση από τους δικαστικούς και υποκλίθηκε στη βούληση του κυρίαρχου λαού.

Ο Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο αναφέρθηκε, με δηλώσεις του, στο χθεσινό δημοψήφισμα με το οποίο οι Ιταλοί απέρριψαν την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.

«Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη της ήττας στο δημοψήφισμα. Αν υπήρξαν προβλήματα επικοινωνίας, ήταν και δικά μου προβλήματα. Η μεταρρύθμιση που προτάθηκε φέρει το όνομά μου και δεν μπορώ να την απαρνηθώ», δήλωσε ο Νόρντιο.

«Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει εκδικητική διάθεση των δικαστικών. Ήταν μια μεταρρύθμιση την οποία πίστεψα και για την οποία κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια. Εκτιμώ ότι δεν πρόκειται για προσωπική μου ήττα και φυσικά υποκλίνομαι στη βούληση του κυρίαρχου λαού. Δεν προτίθεμαι να παραιτηθώ, έχω πολλά πράγματα να κάνω ακόμη», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον Νόρντιο, «μετά την απόρριψη του δημοψηφίσματος, η δράση των δικαστικών μπορεί να περιορίσει την ανάληψη πολιτικών και κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών σε τομείς όπως εκείνον της αντιμετώπισης της μετανάστευσης».

Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Δικαιοσύνης αποσαφήνισε πάντως ότι σε ένα χρόνο, όταν θα έχει κλείσει το 80ο έτος της ηλικίας του, πρόκειται να επιστρέψει «στα χόμπι και τα επιστημονικά (του) ενδιαφέροντα».

