Ιταλία: Ήττα Μελόνι για το δημοψήφισμα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση, οι Ιταλοί απέρριψαν με 53,2% τη μεταρρύθμιση που είχε ψηφιστεί από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Η ήττα αυτή αποτελεί το πρώτο σημαντικό εμπόδιο για την πρωθυπουργό από την ανάληψη της διακυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2022.

Σε 17 από τις 20 ιταλικές περιφέρειες, κυριάρχησε το «όχι», ενώ το 61% των νέων ηλικίας 18-34 ετών υποστήριξε τη μη αλλαγή του Συντάγματος.

Ήττα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση. Ενδοκυβερνητικές εντάσεις και διάλογος των μεγάλων δυνάμεων της αντιπολίτευσης.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Για την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι είναι το πρώτο πραγματικό εμπόδιο. Οι Ιταλοί, με ποσοστό 53,2%, απέρριψαν τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που είχε καταφέρει να «περάσει» από το κοινοβούλιο η κυβερνητική πλειοψηφία. Οι ψηφοφόροι, ουσιαστικά, έκριναν ότι ο περιορισμός της αυτονομίας και του δικαιώματος αυτορρύθμισης των δικαστικών θα ζημίωνε τη χώρα. Η Μελόνι τις τελευταίες εβδομάδες αποφάσισε να στηρίξει δυναμικά το «ναι» στη μεταρρύθμιση, και βγήκε χαμένη. Σε σύνολο είκοσι ιταλικών περιφερειών, οι δεκαεπτά ψήφισαν κατά της επικύρωσης του νέου νόμου και στην αλλαγή μέρους του Συντάγματος. Το 61% των πολιτών ηλικίας 18 με 34 ετών στήριξε το «όχι» στη μεταρρύθμιση. Πρόκειται, αναμφισβήτητα, για την πρώτη μεγάλη ήττα της Ιταλίδας πρωθυπουργού από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, τον Οκτώβριο του 2022. Αυτή τη φορά, το επικοινωνιακό της ταλέντο δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει την μάχη.

Πηγή: Deutsche Welle

Ψήφος δυσαρέσκειας κατά της κυβέρνησηςΗ αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, των Πέντε Αστέρων και της Ιταλικής Αριστεράς με τους οικολόγους ερμήνευσε το αποτέλεσμα ως ψήφο δυσαρέσκειας κατά της κυβέρνησης Μελόνι. Κάτι το οποίο, σε έναν βαθμό, ισχύει: οι Ιταλοί δεν θέλουν, πλέον, στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, ανησυχούν λόγω του πολέμου και αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών. Τα μέτρα που υιοθέτησε η συντηρητική κυβέρνηση της Ρώμης, με μείωση των φόρων στα καύσιμα, δεν αποδείχθηκαν ικανά να αλλάξουν το όλο κλίμα.Σε εκλογική συμμαχία στοχεύει η αντιπολίτευσηΑπό την άλλη, όμως, θα ήταν λάθος να ισχυριστεί κανείς ότι η συντηρητική συμμαχία που κυβερνά την χώρα έχασε, οριστικά, τη στήριξη των πολιτών. Διότι το αποτέλεσμα του όποιου δημοψηφίσματος δεν μεταφράζεται, αυτόματα, σε στήριξη της αντιπολίτευσης. Τα γκάλοπ δείχνουν ότι στην πρόθεση ψήφου η Φόρτσα Ιτάλια, η Λέγκα και κυρίως τα Αδέλφια της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι συνεχίζουν να υπερέχουν των υπόλοιπων κομμάτων. Οι μεγαλύτερες δυνάμεις της αντιπολίτευσης αναμένεται, τώρα, να ξεκινήσουν νέα πορεία διαλόγου με στόχο μια εκλογική συμμαχία.Ο αρχηγός των «πεντάστερων», Τζουζέπε Κόντε ζήτησε, μάλιστα, την παραίτηση της κυβέρνησης Μελόνι. Κάτι το οποίο, όμως, στη φάση αυτή θεωρείται εντελώς απίθανο. Αυτό το οποίο μένει να διαπιστωθεί είναι πόσο εκτεταμένες θα αποδειχθούν, τελικά, οι ενδοκυβερνητικές εντάσεις που θα προκαλέσει η χθεσινή ήττα. Αν θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος ουσιαστικής αποδυνάμωσής της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είναι πιθανό να ζητήσει νέα ψήφο εμπιστοσύνης ή να αποφασίσει να πάει σε πρόωρες εκλογές, ώστε να αποφύγει νέα δυσαρέσκεια και φθορά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.