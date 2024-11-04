Thulasendhrapuram: Το χωριό της Κάμαλα Χάρις στην Ινδία προσεύχεται για τη νίκη της

Καλώς ήρθατε στο Τουλασεντραπουράμ, το χωριό της Κάμαλα Χάρις. Κάτοικοι στη γενέτειρα της υποψήφιας για την προεδρία των Δημοκρατικών των ΗΠΑ στη νότια Ινδία ετοιμάζονται να προσευχηθούν ανήμερα των αμερικανικών εκλογών σε έναν ινδουιστικό ναό που απέχει περισσότερο από… 13.000 χλμ. από την Ουάσιγκτον.



Ο παππούς της Χάρις από τη μεριά της μητέρας της Π.Β Γκοπαλάν γεννήθηκε περισσότερο από έναν αιώνα πριν, στο καταπράσινο μικρό χωριό Τουλασεντραπουράμ στη σημερινή πολιτεία του Ταμίλ Ναντού στη νότια Ινδία.



«Θα γίνει ειδική προσευχή την Τρίτη το πρωί στο ναό», είπε ο Γ. Μανικαντάν, ένας χωρικός που διατηρεί ένα μικρό κατάστημα κοντά στο ναό. «Θα ακολουθήσουν πανηγυρισμοί αν κερδίσει».



Στο ναό, το όνομα της Χάρις είναι χαραγμένο σε μια πέτρα που αναφέρει δημόσιες δωρεές, μαζί με αυτή του παππού της. Έξω, ένα μεγάλο πανό εύχεται «στην κόρη της γης» επιτυχία στις εκλογές.



Ο Γκοπαλάν και η οικογένειά του μετανάστευσαν μερικές εκατοντάδες μίλια μακριά, στην παραλιακή πόλη Τσενάι, την πρωτεύουσα του Ταμίλ Ναντού, όπου εργάστηκε ως υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος μέχρι τη συνταξιοδότησή του.



Το χωριό έγινε επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής πριν από τέσσερα χρόνια, όταν οι κάτοικοί του προσευχήθηκαν για νίκη για το Δημοκρατικό Κόμμα της Χάρις το 2020 προτού γιορτάσουν την ορκωμοσία της ως αντιπροέδρου των ΗΠΑ εκτοξεύοντας πυροτεχνήματα και μοιράζοντας τρόφιμα.



Η Χάρις και ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούν να συσπειρώσουν τους οπαδούς τους στις κάλπες σε μια αναμέτρηση «στήθος με στήθος», πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες για να αναδειχθεί ο νικητής. Ίσως να χρειαστούν και μια προσευχή.

