Παλαιστίνη: Τουλάχιστον 10 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα σήμερα, με επτά από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους σε επίθεση σε δύο σπίτια στην πόλη της βόρειας Γάζας Μπέιτ Λάχια και τους άλλους τρεις σε πλήγμα σε ένα σπίτι στον καταυλισμό Νουσέιρατ στο κέντρο του θύλακα, δήλωσαν ιατρικές πηγές στο Reuters.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στις δύο επιθέσεις, είπαν, προσθέτοντας πως οι ισραηλινές δυνάμεις έστειλαν άρματα μάχης στο βορειοανατολικό τμήμα του καταυλισμού της Νουσέιρατ νωρίτερα σήμερα.

Το Ισραήλ έστειλε άρματα μάχης μέσα στην Τζαμπάλια, την Μπέιτ Χανούν και την Μπέιτ Λάχια στις 5 Οκτωβρίου λέγοντας πως σκοπός ήταν να εμποδίσει την ανασύνταξη της Χαμάς.

Παλαιστίνιοι δήλωσαν πως η νέα αεροπορική και χερσαία επίθεση και οι αναγκαστικές εκτοπίσεις συνιστούν "εθνοκάθαραση" με σκοπό να αδειάσουν δύο πόλεις της βόρειας Γάζας και ένας προσφυγικός καταυλισμός από τον πληθυσμό τους ώστε να δημιουργηθούν ουδέτερες ζώνες. Το Ισραήλ το αρνείται αυτό, λέγοντας ότι πολεμάει τους μαχητές της Χαμάς που εξαπολύουν επιθέσεις από εκεί.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της υπό τη Χαμάς κυβέρνησης της Γάζας, 1.800 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 5 Οκτωβρίου ενώ άλλοι 4.000 έχουν τραυματιστεί.

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση του αριθμού από το υπουργείο Υγείας του θύλακα και το Ισραήλ έχει κατηγορήσει κατ΄επανάληψη το γραφείο Τύπου της Χαμάς ότι υπερβάλλει όσον αφορά τον αριθμό των νεκρών.

Το Ισραήλ δήλωσε πως οι δυνάμεις του σκότωσαν εκατοντάδες Παλαιστίνιους ενόπλους και διέλυσαν στρατιωτικές υποδομές στην Τζαμπάλια τον περασμένο μήνα.

Ο πόλεμος ξέσπασε όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας κάπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους πίσω στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Οι ανταποδοτικές επιθέσεις του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 43.300 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας και μετέτρεψαν το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας σε ερείπια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.