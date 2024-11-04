Η Σουηδία ακύρωσε 13 έργα αιολικών πάρκων κατά μήκος των ακτών της στη Βαλτική Θάλασσα λόγω των επιπτώσεών τους στις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδέζα υπουργός Περιβάλλοντος.

Οι άδειες κατασκευής αυτών των υπεράκτιων αιολικών πάρκων ανακλήθηκαν επειδή «θα είχαν μη αποδεκτό αντίκτυπο» στην άμυνα της σκανδιναβικής χώρας, εξήγησε η υπουργός Ρομίνα Πουρμοχτάρι σε συνέντευξη Τύπου.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη δημοσίευση μελέτης που διεξήχθη από τις ένοπλες δυνάμεις την οποία δημοσίευσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο SVT την περασμένη Παρασκευή. Η μελέτη δείχνει ότι αυτά τα έργα θα μπορούσαν να διαταράξουν σημαντικά τους αισθητήρες της σουηδικής άμυνας στη Βαλτική.

Οι πύργοι και τα περιστρεφόμενα πτερύγια των ανεμογεννητριών εκπέμπουν ήχους ραντάρ και προκαλούν μια σειρά από άλλες παρεμβολές, ιδιαίτερα υποβρύχιες.

Εν όψει της «σοβαρής κατάστασης ασφαλείας που βιώνει αυτή τη στιγμή η Σουηδία, τα αμυντικά συμφέροντα πρέπει να βαρύνουν περισσότερο στην ζυγαριά», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον στη συνέντευξη Τύπου.

Τα 13 υπεράκτια αιολικά πάρκα, αν παρέμεναν, θα μείωναν κατά το ήμισυ τον χρόνο για τον εντοπισμό πυραυλικών επιθέσεων, από δύο σε ένα λεπτό, εξήγησε.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η σχετική εγγύτητα του «αυστηρά στρατιωτικοποιημένου» ρωσικού θύλακα Καλίνινγκραντ ήταν ένα «βασικό σημείο» στην απόφαση που έλαβε η σουηδική κυβέρνηση.

Οι εντάσεις στην περιοχή έχουν αυξηθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Μια νέα στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ άνοιξε στο Ρόστοκ της βόρειας Γερμανίας, με στόχο τον συντονισμό των δυνάμεων κρατών μελών της Συμμαχίας στην περιοχή απέναντι από τη Ρωσία.

Ταυτόχρονα, οι ενεργειακές ανάγκες από ανανεώσιμες πηγές είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη Σουηδία θα μπορούσε να φτάσει τουλάχιστον τις 300 τεραβατώρες (TWh) έως το 2045, διπλάσιο από το σημερινό επίπεδο, σύμφωνα με υπόμνημα που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

