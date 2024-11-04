Κάμαλα Χάρις: Στο πανεπιστημιο που σπούδασε θα περάσει το βράδυ των εκλογών

Στο πανεπιστήμιο που σπούδασε, το Howard στην Ουάσινγκτον θα περάσει το βράδυ των εκλογών η Κάμαλα Χάρις και οι προετοιμασίες για την κάλυψη της βραδιάς είναι πυρετώδεις. Η παρουσία της εκεί είναι γεμάτη συμβολισμό - σε αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα φοιτά η ελίτ των Αφροαμερικανών και εκεί μπορεί αύριο, Τρίτη, η Χάρις να αναδειχθεί στην πρώτη γυναίκα και την πρώτη μαύρη πρόεδρο των ΗΠΑ,

Με την ονομασία «το μαύρο Χάρβαρντ», το πανεπιστήμιο Χάουαρντ, που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, έχει κεντρική θέση στην προσωπική ιστορία της Αμερικανίδας αντιπροέδρου: μετά την αποφοίτησή της από εκεί το 1986, έχει επιστρέψει πολλές φορές.

«Το πανεπιστήμιο Χάουαρντ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής μου», «εκεί άρχισαν όλα», είχε δηλώσει το 2019 στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2020 μιλώντας από τον χώρο του πανεπιστημίου.

Το πανεπιστήμιο Χάουαρντ, που έχει περίπου 11.000 φοιτητές, αποτελείται από επιβλητικά κτήρια με κόκκινα τούβλα και λευκούς κίονες.

Το «μαύρο Χάρβαρντ»

Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1867 από το αμερικανικό Κογκρέσο λίγο μετά τον εμφύλιο πόλεμο και την κατάργηση της δουλείας σε όλη τη χώρα. Πήρε το όνομά του από τον Όλιβερ Χάουαρντ, έναν στρατηγό των Βόρειων που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την εκπαίδευση των πρώην σκλάβων.

Μετά την ίδρυσή του έγινε το πιο φημισμένο από τα περίπου 100 πανεπιστήμια στα οποία ιστορικά φοιτούν μαύροι και η πλειοψηφία των φοιτητών εξακολουθεί να είναι Αφροαμερικανοί ή μέλη μειονοτήτων.

Στο πανεπιστήμιο αυτό έχουν φοιτήσει μεγάλες προσωπικότητες, όπως η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας μαύρη συγγραφέας Τόνι Μόρισον.

Εκεί σπούδασε και ο Θέργκουντ Μάρσαλ, σημαντικός δικηγόρος του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα τη δεκαετία του 1950 και ο πρώτος Αφροαμερικανός δικαστής που διορίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η Χάρις εμπνεύστηκε από εκείνον για να σπουδάσει στο Χάουαρντ και να ασχοληθεί με τη δικηγορία.

Η Χάρις είχε πάει στο πανεπιστήμιο στα μέσα Αυγούστου για να προετοιμαστεί για το ντιμπέιτ της με τον Τραμπ, δηλώνοντας στους φοιτητές: «Μία ημέρα μπορεί να είστε εσείς υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ».

Ως φοιτήτρια ήταν μέλος της ομάδας συζητήσεων (debate team) του πανεπιστημίου και πήρε μέρος σε διαδηλώσεις κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Εξάλλου είχε ενταχθεί σε μια αδελφότητα, όπως το συνηθίζουν οι φοιτητές στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Η δική της, η Άλφα Κάπα Άλφα, ιδρύθηκε το 1908 και σε αυτή συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες μαύρες γυναίκες, ένα σημαντικό δίκτυο στο οποίο βασίστηκε η Χάρις στη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

