Η Ουκρανία δεν θα αντιτίθετο αν το Κατάρ ή οποιαδήποτε άλλη χώρα διαπραγματευόταν μια συμφωνία για την ενεργειακή ασφάλεια μέσω ξεχωριστών συνομιλιών με την Ουκρανία και τη Ρωσία, δήλωσε ένας Ουκρανός ανώτατος προεδρικός σύμβουλος σε τηλεοπτική συνέντευξη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όμως ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε πως δεν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία.

«Είχαμε θεματικές διασκέψεις -- η πρώτη για την ενεργειακή ασφάλεια, με συνδιοργανωτή το Κατάρ», είπε ο Γερμάκ.

«Έπειτα από αυτό, είπαμε πως αν το Κατάρ ή οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι έτοιμη να εφαρμόσει αυτές τις συμφωνίες (που επιτεύθηκαν στη διάσκεψη) μέσω συμφωνιών με την Ουκρανία χωριστά και με τη Ρωσία χωριστά, παρακαλούμε κάντε το».

Ο Γερμάκ δεν προσδιόρισε ποιες συμφωνίες θα μπορούσαν να είναι αυτές, αλλά είπε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία και πως το Κίεβο δεν διαπραγματεύεται απευθείας με τη Μόσχα, που ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022.

Η ουκρανική προεδρία δήλωσε στα τέλη Αυγούστου πως περίπου 40 χώρες έλαβαν μέρος σε μια διαδικτυακή διάσκεψη που οργανώθηκε από το Κατάρ και πως το κύριο θέμα ήταν η βελτίωση της ασφάλειας του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος απέναντι στα ρωσικά πλήγματα.

Η διαδικτυακή διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου, λίγες ημέρες αφότου ουκρανικές δυνάμεις εισήλθαν στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ στις αρχές Αυγούστου.

Από τον Μάρτιο, η Ρωσία έχει εξαπολύσει περίπου δέκα μεγάλες επιθέσεις με πυραύλους στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα, με αποτέλεσμα η Ουκρανία να χάσει σχεδόν το μισό της παραγωγικής ικανότητάς της.

«Η προστασία των εγκαταστάσεων ενεργειακών υποδομών, η ταχεία αποκατάσταση και ανάπτυξή τους είναι ο μοναδικός τρόπος να αποτραπεί το βάθεμα της κρίσης», δήλωσε ο Γερμάκ τον Αύγουστο.

Οι Financial Times έγραψαν τον Οκτώβριο πως η Ουκρανία και η Ρωσία βρίσκονταν στα αρχικά στάδια των διαπραγματεύσεων για μια ενδεχόμενη παύση των αεροπορικών πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης.

Οι συνομιλίες, όπως δήλωσαν οι πηγές στους FT, εκτροχιάστηκαν από την εισβολή των δυνάμεων του Κιέβου στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο και πηγή του ουκρανικού ενεργειακού τομέα διέψευσαν την πληροφορία.

Πηγή: skai.gr

