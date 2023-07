Θρήνος και οργή στις κηδείες των θυμάτων στην Τζενίν - Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στους δρόμους (Βίντεο, Φωτογραφίες)

Γεμάτοι είναι από το πρωί σήμερα, Τετάρτη οι δρόμοι της Τζενίν καθώς χιλιάδες Παλαιστίνιοι βγήκαν να προσευχηθούν για εκείνους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ.

Δώδεκα Παλαιστίνιοι και ένας Ισραηλινός στρατιώτης έχασαν τη ζωή τους από την περασμένη Δευτέρα. Οι σοροί τους μεταφέρονται στους δρόμους, και πλήθος κόσμου ακολουθεί ενώ σύμφωνα με το BBC ορισμένοι μαχητές άρχισαν να πυριβολούν στον αέρα.

Το πλήθος ακούγεται επίσης να φωνάζει καθώς η πομπή διέσχιζε την Τζενίν.

Το Ισραήλ απέσυρε τις δυνάμεις του από την παλαιστινιακή πόλη Τζενίν αφού διεξήγαγε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εδώ και χρόνια. Τώρα, οι κάτοικοι της Τζενίν προσπαθούν να επανέλθουν στους πρότερους ρυθμούς ζωής.

