Πανικός σε παραλία στη Φλόριντα – Καρχαρίας βγήκε στα ρηχά (βίντεο) 

Τρόμος επικράτησε σε παραλία της Φλόριντα όταν ξαφνικά οι κολυμβητές είδαν το πτερύγιο ενός καρχαρία δίπλα τους.

“Get out of the water!” Like a scene from “Jaws”. Shark swimming off a Florida beach sends ocean goers scrambling for safety. (Video: WEAR) pic.twitter.com/4iNlk85wt7