Σε θρίλερ εξελίσσεται η συντριβή του αεροσκάφους των αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν στο Καζακστάν καθώς σύμφωνα με αναφορές ξένων μέσων ενημέρωσης ενδέχεται να χτυπήθηκε από αντιαεροπορικά πυρά. Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τις επιθέσεις με drone που έπληξαν τη νότια Ρωσία.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν σημάδια από θραύσματα στην άτρακτο του αεροπλάνου.

Very interesting: Shrapnel marks on the fuselage of Azerbaijan Airlines plane that crashed in Kazakhstan today. pic.twitter.com/3X5PTIR66E — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

Το επιβατικό αεροσκάφος Embraer EMBR3.SA που πετούσε από το Αζερμπαϊτζάν προς τη Ρωσία συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι ενώ διασώθηκαν 29 από τους 67 επιβάτες.

Η πτήση J2-8243 της Αζερμπαϊτζάν Airlines πετούσε εκατοντάδες μίλια από την προγραμματισμένη της διαδρομή και συνετρίβη στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας, όταν προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση με σμήνος πουλιών με τους ειδικούς ωστόσο να θεωρούν αυτή την αιτία απίθανη, σύμφωνα με το Reuters.

Airplane crash near aktau airport in kazakstan pic.twitter.com/kW1jwJbL6f — Shane Boucher (@shanedontpass) December 25, 2024

Οι αρχές του Καζακστάν δεν εξήγησαν γιατί το αεροσκάφος αναγκάστηκε να διασχίσει τη θάλασσα, αλλά η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τις επιθέσεις με drone που έπληξαν τη νότια Ρωσία, μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Λόγω της δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν κλείσει τα αεροδρόμια της περιοχής και το πλησιέστερο ρωσικό αεροδρόμιο έκλεισε το πρωί της Τετάρτης.

Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε, το αεροπλάνο άλλαξε πορεία λόγω κακών καιρικών συνθηκών, αλλά πρόσθεσε ότι η αιτία της συντριβής είναι άγνωστη και πρέπει να διερευνηθεί πλήρως.

«Αυτή είναι μια μεγάλη τραγωδία και έχει προκαλέσει τεράστια θλίψη στον λαό του Αζερμπαϊτζάν», είπε.

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής έδειξε το αεροπλάνο να κατεβαίνει με ταχύτητα πριν τυλιχτεί στις φλόγες καθώς χτύπησε στο έδαφος. Πλάνα που μεταδόθηκαν στα μέσα ενημέρωσης έδειχναν τους επιβάτες να βγαίνουν από ένα κομμάτι της ατράκτου που είχε παραμείνει άθικτο.

Sejumlah penumpang selamat dalam kecelakaan pesawan Azerbaijan Airlines yang jatuh di Kazakstan. pic.twitter.com/21J1ZH8Fhr — BadNews (@GoodNewsJurnal) December 25, 2024

Η Αεροπορία του Αζερμπαϊτζάν είπε ότι το αεροσκάφος Embraer 190 πετούσε από το Μπακού στο Γκρόζνι, πρωτεύουσα της περιοχής της Τσετσενίας στη νότια Ρωσία, αλλά αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση περίπου 3 χιλιόμετρα από το Ακτάου στο Καζακστάν.

Το Ακτάου βρίσκεται στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας από το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία. Ιστότοποι παρακολούθησης της αεροπορίας είδαν την πτήση που πετούσε βόρεια στην προγραμματισμένη διαδρομή της κατά μήκος της δυτικής ακτής προτού πάψει να καταγράφεται στα μόνιτορ. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ξανά στην ανατολική ακτή, κάνοντας κύκλους κοντά στο αεροδρόμιο Ακτάου πριν συντριβεί στην ακτή.

AZAL officials :

•"32 people survived the crash of the AZAL plane in Aktau, 14 of them are citizens of Azerbaijan."#Azerbaijan #Kazakhstan pic.twitter.com/P7kzi6AbHH — Könül Şahin 𓃠 (@KonulikShahin) December 25, 2024

Οι αρχές σε δύο ρωσικές περιοχές που γειτνιάζουν με την Τσετσενία, την Ινγκουσετία και τη Βόρεια Οσετία, ανέφεραν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το πρωί της Τετάρτης.

Αξιωματούχος του αεροδρομίου Μαχατσκάλα στη Ρωσία, στη δυτική ακτή της Κασπίας, το αεροδρόμιο που βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο από όπου η πτήση εξαφανίστηκε, είπε στο Reuters ότι ήταν κλειστό για αρκετές ώρες το πρωί της Τετάρτης.

Οι αρχές στο Καζακστάν δήλωσαν ότι μια κυβερνητική επιτροπή είχε συσταθεί για να ερευνήσει τι συνέβη και τα μέλη της έχουν μεταβεί στο σημείο για να διασφαλίσουν ότι οι οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονταν.

Το Καζακστάν θα συνεργαστεί με το Αζερμπαϊτζάν για την έρευνα, ανέφερε η κυβέρνηση. Η Azerbaijan Airlines ανέστειλε τις πτήσεις από το Μπακού προς την περιοχή της Τσετσενίας μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.





Πηγή: skai.gr

