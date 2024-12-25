Η βύθιση του ρωσικού φορτηγού πλοίου "Ursa Major" στη Μεσόγειο οφείλεται σε «τρομοκρατική επίθεση», ανακοίνωσε σήμερα η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου.

Ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου είναι η SK-Yug, θυγατρική της ρωσικής αμυντικής εταιρείας Oboronlogistics, η οποία ανέφερε σε ανακοίνωσή της, την οποία μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ότι «εκτιμά ότι πραγματοποιήθηκε στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση στις 23 Δεκεμβρίου 2024 εναντίον του πλοίου Ursa Major», χωρίς να αναφέρει ποιος μπορεί να διέπραξε την επίθεση και για ποιο λόγο.

Anteayer el carguero ruso 🇷🇺 "Ursa Major" se hundió en el Mar Mediterráneo frente a Cartagena España. Hoy el Gobierno de Rusia dice que fue por explosiones y atentado terrorista. 14 personas rescatadas 2 desaparecidas. La OTAN y Ucrania extienden la guerra a aguas internacionales pic.twitter.com/UCsaEO0DvT — La Marejada 🌊 (@LaMarejada_Cl) December 25, 2024

Ακούστηκαν «τρεις διαδοχικές εκρήξεις», με αποτέλεσμα «να μπει νερό» στο πλοίο, τόνισε η εταιρεία, επικαλούμενη μαρτυρίες επιζώντων.

Η Oboronloguistika δεν εξήγησε σε ποια στοιχεία βασίστηκε ώστε να αποδώσει τη βύθιση του πλοίου σε «τρομοκρατική επίθεση».

Το ρωσικό φορτηγό πλοίο "Ursa Major" βυθίστηκε στα διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο, μεταξύ της Ισπανίας και της Αλγερίας, και δύο μέλη του πληρώματός του αγνοούνται.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι η βύθιση του πλοίου σημειώθηκε μετά από «έκρηξη στο μηχανοστάσιό του».

Δεκατέσσερα από τα 16 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί και μεταφερθεί στο λιμάνι Καρταχένα της Ισπανίας, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εντοπισμού πλοίων της LSEG, το φορτηγό πλοίο αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας στις 11 Δεκεμβρίου και εξέπεμψε σήμα για τελευταία φορά χθες Δευτέρα στις 22:04 (ώρα GMT, 00:04 τα μεσάνυκτα ώρα Ελλάδας) μεταξύ της Ισπανίας και της Αλγερίας.

Όταν το "Ursa Major" αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη είχε αναφέρει ότι το επόμενο λιμάνι του θα ήταν το Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, και όχι η Ταρτούς στη Συρία όπου έχει ελλιμενιστεί στο παρελθόν. Στην Ταρτούς, στην ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει μια βάση του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Εναντίον της Oboronlogistics έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Δύση, σύμφωνα με την LSEG.

Σε ανακοίνωσή της στις 20 Δεκεμβρίου η Oboronlogistics είχε αναφέρει ότι το φορτηγό πλοίο μετέφερε ειδικούς γερανούς που θα τοποθεντούνταν στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, όπως και εξαρτήματα παγοθραυστικών.

Περαστικό πλοίο τράβηξε βίντεο στις 23 Δεκεμβρίου το οποίο δείχνει το "Ursa Major" να γέρνει προς τη δεξιά πλευρά του, με την πλώρη του πολύ χαμηλότερα μέσα στο νερό από το συνηθισμένο.

Το βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, αναρτήθηκε στον ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο life.ru σήμερα. Σε αυτό φαίνονται δύο γιγάντιοι γερανοί δεμένοι στο κατάστρωμα του πλοίου.

