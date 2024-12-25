Ο βασιλιάς Κάρολος τίμησε σήμερα το ιατρικό προσωπικό, το οποίο προσέφερε «στήριξη» και «παρηγοριά» στη βασιλική οικογένεια, κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου μηνύματός του, έπειτα από μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε από τους καρκίνους του μονάρχη και της νύφης του Κέιτ.

Ο 76χρονος βασιλιάς εκφώνησε την ομιλία του, σε ένα μήνυμα που είχε μαγνητοσκοπηθεί από πριν, σε ένα παλιό παρεκκλήσι του νοσοκομείου του Λονδίνου, μια συμβολική επιλογή.

«Απευθύνω ιδιαίτερες και ειλικρινείς ευχαριστίες στους αφοσιωμένους γιατρούς και στο ιατρικό προσωπικό, που, φέτος, μας στήριξαν, εμένα και άλλα μέλη της οικογένειάς μου, μέσα στις αβεβαιότητες και τα άγχη που συνδέονται με την ασθένεια και μας προσέφεραν δύναμη, φροντίδα και παρηγοριά που είχαμε ανάγκη», υπογράμμισε.

«Είμαι επίσης βαθιά ευγνώμων σε όλους εκείνους που μας έστειλαν ευγενικά λόγια συμπόνιας και ενθάρρυνσης», πρόσθεσε.

Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας βίωσε μια δύσκολη χρονιά το 2024, με την ανακοίνωση του καρκίνου του βασιλιά τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο εκείνου της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Η ασθένεια είχε ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από τη δημόσια ζωή.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο μεγαλύτερος γιος του Καρόλου και σύζυγος της Κέιτ, εκμυστηρεύτηκε πρόσφατα ότι ήταν «η δυσκολότερη χρονιά της ζωής του».

Ο Κάρολος επανήλθε στα δημόσια καθήκοντά του στα τέλη Απριλίου. Συνεχίζει τις θεραπείες για τον καρκίνο, το είδος του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η πριγκίπισσα Κέιτ ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της και επανέρχεται σταδιακά στις επίσημες υποχρεώσεις της.

Στο μήνυμά του, ο βασιλιάς αναφέρθηκε επίσης στις αντιμεταναστευτικές ταραχές που συγκλόνισαν τη χώρα φέτος το καλοκαίρι μετά τον θάνατο τριών κοριτσιών σε μια επίθεση μια μαχαίρι.

«Ένιωσα ένα βαθύ συναίσθημα υπερηφάνειας όταν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως απάντηση στην οργή και την αναρχία σε πολλές πόλεις φέτος το καλοκαίρι, οι πολίτες συσπειρώθηκαν όχι για να επαναλάβουν αυτές τις συμπεριφορές, αλλά για να τις διορθώσει», τόνισε.

Επιπλέον, απηύθυνε ένα μήνυμα ειρήνης μπροστά στις συρράξεις σε ολόκληρο τον πόλεμο, στο τέλος μιας χρονιάς όπου πολλοί ηγέτες τίμησαν την 80η επέτειο από την Απόβαση στη Νορμανδία, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση της Γαλλίας και την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας.

«Στις προηγούμενες εορταστικές εκδηλώσεις (της Απόβασης), μπορούσαμε να παρηγορηθούμε λέγοντας ότι αυτά τα τραγικά γεγονότα εκτυλίσσονται σπανίως στη σύγχρονη εποχή», δήλωσε ο Κάρολος.

«Όμως τη σημερινή ημέρα των Χριστουγέννων, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε εκείνους για τους οποίους οι καταστροφικές συνέπειες των πολέμων στη Μέση Ανατολή, στην κεντρική Ευρώπη, στην Αφρική και αλλού αποτελούν μία καθημερινή απειλή».

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Κάρολος και η σύζυγός του, η βασίλισσα Καμίλα, συναντώνται τα Χριστούγεννα με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην κατοικία στο Σάντριγχαμ, στην ανατολική Αγγλία.

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν παρέστη. Η αποκάλυψη των σχέσεών του με έναν Κινέζο επιχειρηματία, που είναι ύποπτος για κατασκοπεία, πρωταγωνίστησε στα πρωτοσέλιδα, ένα ακόμη πλήγμα για τον Άντριου, που είχε ήδη κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη στενή σχέση του με τον εκλιπόντα Αμερικανό χρηματιστή και παιδοεγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν και είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων που διευθετήθηκαν έπειτα από έναν οικονομικό διακανονισμό.

Μεταξύ των απόντων, ο δεύτερος γιος του Καρόλου, ο πρίγκιπας Χάρι, και η σύζυγός του Μέγκαν. Έχοντας διακόψει τις σχέσεις τους με τη βασιλική οικογένεια από το 2020, το ζευγάρι και τα δύο παιδιά του ζουν έκτοτε στην Καλιφόρνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

