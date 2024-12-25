Λογαριασμός
Συντριβή επιβατικού αεροσκάφους με 67 επιβαίνοντες στο Καζακστάν - Συγκλονιστικά βίντεο, φωτό

Βίντεο με τη στιγμή της συντριβής του Embraer 190 - Η Azerbaijan Airlines δημοσίευσε τη λίστα με τα ονόματα των επιβατών στο αεροσκάφος που συνετρίβη - Στους 32 οι επιζώντες

UPDATE: 11:16
Συντριβή επιβατικού αεροσκάφους στο Καζακστάν - Δείτε βίντεο

Συντριβή επιβατικού αεροσκάφους, με 67επιβαίνοντες (62 επιβάτες - 5 άτομα πλήρωμα), στην πλειονότητά τους Ρώσους πολίτες, σημειώθηκε το πρωί στο Καζακστάν. Το αεροσκάφος ανήκε στην Azerbaijan Airlines και εκτελούσε την πτήση Μπακού - Γκρόσνι. Η αεροπορική εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τα ονοματεπώνυμα των επιβατών στο αεροσκάφος που συνετρίβη.

Σε ένα βίντεο τραυματισμένοι επιβάτες φαίνονται να βγαίνουν από ένα κομμάτι της ατράκτου που έχει παραμείνει άθικτο.

Αεροσκάφος

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν. Το αεροπλάνο που συνετρίβη, τύπου Embraer 190, εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης λόγω σύγκρουσης με κοπάδι πουλιών και δυσλειτουργίας στο πηδάλιο. Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι το αεροπλάνο άλλαξε δρομολόγιο λόγω ομίχλης στο Γκρόζνι.

Πριν από τη συντριβή, το αεροπλάνο έκανε αρκετούς κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο. 

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της γενικής εισαγγελίας του Αζερμπαϊτζάν υπάρχουν 32 επιζώντες, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Οι εννέα από τους διασωθέντες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης της χώρας της Κεντρικής Ασίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες έσβησαν τη φωτιά και ότι οι επιζώντες νοσηλεύονται σε κοντινό νοσοκομείο. 52 πυροσβέστες και 11 οχήματα έσπευσαν στα συντρίμμια. 

Η ρωσική πρεσβεία στο Καζακστάν βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές της δημοκρατίας σχετικά με το αεροπορικό δυστύχημα στο Ακτάου, δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ διέταξε τη σύσταση επιτροπής για τη διερεύνηση της συντριβής του αεροσκάφους, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μποζουμπάγιεφ, αναφέρει το πρακτορείο Kazinform. Ο Τοκάγιεφ διέταξε επίσης να σταλούν γιατροί από την Αστάνα στο Ακτάου για να παράσχουν βοήθεια στα θύματα.

TAGS: Καζακστάν Αεροσκάφος Συντριβή αεροσκάφους
