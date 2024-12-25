Λογαριασμός
Συρία: Μεγάλες διαδηλώσεις Αλαουιτών - Κατηγορούν τη νέα ηγεσία για επίθεση σε ναό τους - Δείτε βίντεο

Το Συριακό Παρατηρητήριο επιβεβαίωσε παρόμοιες διαδηλώσεις στη κεντρική Συρία, όπου η αστυνομία κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 το βράδυ έως τις 6:00 το πρωί

Διαδηλώσεις

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πρωτοφανείς διαδηλώσεις από την μειονότητα των Αλαουιτών σε πολλές πόλεις της Συρίας, μετά από ένα βίντεο που μεταδόθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει μια επίθεση σε έναν χώρο λατρείας της θρησκευτικής αυτής ομάδας.

Τρεις μάρτυρες είπαν από το Γαλλικό Πρακτορείο ότι διαδηλώσεις έγιναν στις παράκτιες πόλεις Ταρτούς, Τζαμπλέχ και Λαττάκεια στη δυτική Συρία, όπου κυριαρχεί η κοινότητα των Αλαουιτών από την οποία προέρχεται ο ανατραπείς πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο επιβεβαίωσε παρόμοιες διαδηλώσεις στη Μπάνιας και τη Χομς - την μεγάλη πόλη στη κεντρική Συρία - όπου εκεί η αστυνομία κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 το βράδυ έως τις 6:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

