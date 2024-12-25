Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πρωτοφανείς διαδηλώσεις από την μειονότητα των Αλαουιτών σε πολλές πόλεις της Συρίας, μετά από ένα βίντεο που μεταδόθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει μια επίθεση σε έναν χώρο λατρείας της θρησκευτικής αυτής ομάδας.
Syria: Protesting Alawites storm the Tartous governorate building 🔥🇸🇾 pic.twitter.com/0cYbM3aad7— Suribelle (@Syribelle) December 25, 2024
Τρεις μάρτυρες είπαν από το Γαλλικό Πρακτορείο ότι διαδηλώσεις έγιναν στις παράκτιες πόλεις Ταρτούς, Τζαμπλέχ και Λαττάκεια στη δυτική Συρία, όπου κυριαρχεί η κοινότητα των Αλαουιτών από την οποία προέρχεται ο ανατραπείς πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.
Syrians Uprising Against Golani Terrorists in Various Cities— عباس مسلمی 🍉🇸🇩 (تولد من روز فتح قدس است) (@pedram097) December 25, 2024
ISIS Sifatans Show Their True Face by Firing Directly at Alawites #ISIS_Brothers
قیام مردم سوریه علیه تروریستهای جولانی در شهرهای مختلف
داعش صفتان باشلیک مستقیم گلوله به سمت علویون چهره حقیقی خود را نشان میدهند pic.twitter.com/9o64rkhrRP
Το Συριακό Παρατηρητήριο επιβεβαίωσε παρόμοιες διαδηλώσεις στη Μπάνιας και τη Χομς - την μεγάλη πόλη στη κεντρική Συρία - όπου εκεί η αστυνομία κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 το βράδυ έως τις 6:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.
- Το ευχαριστώ του βασιλιά Κάρολου στους γιατρούς που φρόντισαν εκείνον και την Κέιτ στην αντιμετώπιση του καρκίνου τους - Βίντεο
- Ρωσία: «Τρομοκρατική επίθεση» η βύθιση του «Ursa Major», λέει η πλοιοκτήτρια εταιρεία
- Οι ΗΠΑ φοβούνται ανασύνταξη του ISIS στη Συρία - Τι γνωρίζουμε για τα στρατόπεδα που φυλάσσουν οι Κούρδοι
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.