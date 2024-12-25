Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πρωτοφανείς διαδηλώσεις από την μειονότητα των Αλαουιτών σε πολλές πόλεις της Συρίας, μετά από ένα βίντεο που μεταδόθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει μια επίθεση σε έναν χώρο λατρείας της θρησκευτικής αυτής ομάδας.

Syria: Protesting Alawites storm the Tartous governorate building 🔥🇸🇾 pic.twitter.com/0cYbM3aad7 December 25, 2024

Τρεις μάρτυρες είπαν από το Γαλλικό Πρακτορείο ότι διαδηλώσεις έγιναν στις παράκτιες πόλεις Ταρτούς, Τζαμπλέχ και Λαττάκεια στη δυτική Συρία, όπου κυριαρχεί η κοινότητα των Αλαουιτών από την οποία προέρχεται ο ανατραπείς πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Syrians Uprising Against Golani Terrorists in Various Cities

ISIS Sifatans Show Their True Face by Firing Directly at Alawites #ISIS_Brothers

قیام مردم سوریه علیه تروریست‌های جولانی در شهرهای مختلف

داعش صفتان باشلیک مستقیم گلوله به سمت علویون چهره حقیقی خود را نشان می‌دهند pic.twitter.com/9o64rkhrRP — عباس مسلمی 🍉🇸🇩 (تولد من روز فتح قدس است) (@pedram097) December 25, 2024

Το Συριακό Παρατηρητήριο επιβεβαίωσε παρόμοιες διαδηλώσεις στη Μπάνιας και τη Χομς - την μεγάλη πόλη στη κεντρική Συρία - όπου εκεί η αστυνομία κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 το βράδυ έως τις 6:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

