Θετικός στον κορωνοϊό ο Τζο Μπάιντεν

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε κατά τη διάρκεια του προεκλογικού του ταξιδιού στο Λας Βέγκας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Αισθάνομαι καλά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους καθώς επιβιβαζόταν στο προεδρικό αεροσκάφος «Air Force One».

"Είναι εμβολιασμένος και με ενισχυτική δόση και βιώνει ήπια συμπτώματα", δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ. Η ίδια πρόσθεσε επίσης, οτι ο αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί αεροπορικώς στο σπίτι του στο Ντέλαγουερ, όπου θα «αυτοαπομονωθεί και θα συνεχίσει να εκτελεί πλήρως όλα τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Σύμφωνα με τον γιατρό του, ο αμερικανός πρόεδρος "παρουσίασε συμπτώματα στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, που περιλαμβάνουν ρινική καταρροή, μη παραγωγικό βήχα και γενική κακουχία". Μετά το θετικό τεστ στο οποίο υπεβλήθη, έλαβε την πρώτη δόση του αντιικού φαρμάκου Paxlovid.

Ο Τζο Μπάιντεν επρόκειτο να μιλήσει στην εκδήλωση στο Λας Βέγκας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συσπείρωσης των ισπανόφωνων ψηφοφόρων ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.



Πηγή: skai.gr

