Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι χώρες της Βαλτικής κλείνουν τα σύνορά τους σε αυτοκίνητα από τη Λευκορωσία

Οι χώρες της βαλτικής αιτιολόγησαν την απόφασή τους στο γεγονός ότι η Λευκορωσία συμβάλλει άμεσα και υποστηρίζει τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία

Λευκορωσία

Η Εσθονία και η Λιθουανία δήλωσαν την Τετάρτη ότι δεν θα επιτρέπουν πλέον σε αυτοκίνητα με άδεια Λευκορωσίας να εισέρχονται μέσω σημείων ελέγχου στα σύνορά τους με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, επικαλούμενες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της χώρας.

Η Λετονία ανακοίνωσε παρόμοια απαγόρευση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για αυτοκίνητα διπλωματών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna, δήλωσε ότι η απαγόρευση οφείλεται στο γεγονός ότι «η Λευκορωσία συμβάλλει άμεσα και υποστηρίζει τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία».

Η Λιθουανία και η Λετονία συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ενώ η Εσθονία μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βαλτική σύνορα κλείσιμο λευκορωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark