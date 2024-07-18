Οι χώρες της Βαλτικής κλείνουν τα σύνορά τους σε αυτοκίνητα από τη Λευκορωσία

Η Εσθονία και η Λιθουανία δήλωσαν την Τετάρτη ότι δεν θα επιτρέπουν πλέον σε αυτοκίνητα με άδεια Λευκορωσίας να εισέρχονται μέσω σημείων ελέγχου στα σύνορά τους με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, επικαλούμενες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της χώρας.

Η Λετονία ανακοίνωσε παρόμοια απαγόρευση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για αυτοκίνητα διπλωματών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna, δήλωσε ότι η απαγόρευση οφείλεται στο γεγονός ότι «η Λευκορωσία συμβάλλει άμεσα και υποστηρίζει τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία».

Η Λιθουανία και η Λετονία συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ενώ η Εσθονία μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία.



Πηγή: skai.gr

